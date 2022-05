Instituciones políticas, empresariales y sociales de la provincia se unen para respaldar la conexión ferroviaria Motril-Granada

La Costa está dispuesta a luchar con uñas y dientes por las tres grandes obras necesarias para el desarrollo de la comarca y la provincia: las canalizaciones, la defensa del litoral y la conexión ferroviaria entre Granada y el Puerto de Motril. Infraestructuras históricamente demandadas que, en el caso de la unión entre la capital granadina y la dársena motrileña, consigue el respaldo de empresarios, instituciones políticas, sindicales y educativas para unirse "todos a una" para solicitar su inclusión en la Propuesta de Revisión de la Red Transeuropea de Transporte.

Motivo por el que han firmado un manifiesto que remitirán, junto al estudio de viabilidad de la conexión ferroviaria realizada por la Universidad de Granada, a la Unión Europea para solicitar su inclusión junto al Corredor Mediterráneo, al tratarse del principal nodo logístico de la provincia de Granada. Manifiesto que está avalado por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Diputación Provincial, los ayuntamientos de Granada y Motril, la Confederación Granadina de Empresarios, la Cámara de Comercio motrileña, la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, los sindicatos UGT y CCOO y la propia institución académica.

El presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, explica que se trata de un proyecto histórico que ha contado con multitud de intentos y que nunca ha podido hacerse realidad, "siempre se ha encontrado con la misma dificultad, la excusa recurrente de que era muy difícil orográficamente, era insalvable el desnivel, pero hace tres años la Autoridad Portuaria encargó a la Universidad de Granada un estudio de viabilidad, y ahí se concluía que era viable técnicamente".

García Fuentes incide en que el de Motril es "el único Puerto de Interés General del Estado que no tiene conexión ferroviaria con su capital ni con ningún destino, no podemos dar salida a nuestra mercancía, y eso supone una desventaja competitiva bastante grandes". "Vamos a presentar alegaciones ante la Unión Europea, es un momento importante para el Puerto y no vamos a parar hasta que no esté sustanciado, sólo nos falta el respaldo del Gobierno central", algo que, según adelanta el presidente de la Autoridad Portuaria, buscarán el próximo 21 de junio, junto a la Plataforma por las Infraestructuras en una reunión con la Secretaría de Estado de Infraestructuras, dependiente del Ministerio de Fomento.

Por su parte, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, señala que desde la Junta de Andalucía se ha mostrado "en numerosas ocasiones" el respaldo a dicha conexión ferroviaria, al tratarse de "un proyecto estratégico que debe ser de Estado, no sólo de Andalucía", por lo que "el Estado debe participar en esta iniciativa y elevar esta propuesta de modificación a las instituciones europeas".

Carazo indica que se trata de "un proyecto estratégico fundamental para la economía andaluza, de la Costa Tropical y de la provincia de Granada", que "afecta" al Puerto de Motril que tiene que ser competitivo para "generar riqueza, mejorar el turismo y favorecer un sector tan importante como el de la agroindustria".

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, indica que el conjunto de empresarios granadinos está convencido de que "este proyecto suma a Motril y al Puerto, pero lo que hace es multiplicar toda la actividad. Tener un puerto conectado ferroviariamente hará que la comarca de la Costa y la provincia de Granada multipliquen sus expectativas en todos los ámbitos, por tanto esa suma se vuelve multiplicación".

Cuerva añade que "los empresarios de la provincia de Granada están trabajando en la mejorar la internacionalización", algo que con la conexión ferroviaria mejoraría. "Tengo el reto como empresario de convertir este proyecto en inviable para los políticos que no se sumen a la consecución de formación, así que hagámoslo viable económicamente y técnicamente, e inviable para aquellos que no apuesten por él".

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, pone de relieve la alianza entre el ente público y privado para avanzar en materia de infraestructuras. "La ciudad de Granada entiende como prioritario y esencial seguir dando pasos, no solo a través de estas alegaciones, sino trasladar al resto de instituciones de toda la sociedad que es vital la conexión entre la Granada, la Costa Tropical y el Puerto de Motril por un desarrollo estratégico, logístico y de mercancía".

Cuenca añade que "el Ayuntamiento de Granada se suma a la presentación de alegaciones para decirle a Europa que es vital que haya una conexión entre la ciudad, el área metropolitana y la Costa Tropical", y "en este caso también Motril y Granada como eje de desarrollo y espacio sostenible, ya que las conexiones ferroviarias son el presente, pero sobre todo el futuro porque serán una cuestión de reducción de emisiones".

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, añade que "es incomprensible que el Puerto de Motril no tenga la conexión ferroviaria que le haga crecer aún más", por lo que llevarán a pleno el documento para pedir el apoyo municipal.

Por otra parte, la presidenta de la Mancomunidad, María José Sánchez, recuerda que se trata de una demanda histórica de la Costa de Granada que cuenta con el respaldo institucional al tratarse de algo "fundamental" para el desarrollo de la comarca. "La línea de ferrocarril Motril-Granada es fundamental para un desarrollo sostenible y medioambiental, en estos momentos donde los costes energéticos están haciendo sufrir a las empresas y a los ciudadanos, mantener y limitar los costes energéticos es algo fundamental", algo que se conseguiría con la conexión ferroviaria.

Demanda histórica

La conexión ferroviaria entre Granada y el Puerto de Motril es una demanda histórica con cuatro ejes fundamentales sobre los que se establece: sostenibilidad, cohesión, eficiencia y resiliencia. Con dicha conexión se potenciaría el transporte por ferrocarril, lo que contribuiría a la sostenibilidad y eficiencia energética del transporte, protección del medio ambiente y la reducción de los costes externos. Además de reducir la dependiencia energética del petróleo.

Por otra parte, mejoraría la accesibilidad y la actividad económica de la zona, aumentaría el hinterland del Puerto de Motril, y al conectar con las principales infraestructuras y servicios de transporte de larga distancia, regionales y de ámbito urbano, se potenciaría la integración de la Costa Tropical con el nodo urbano de Granada, permitiendo el crecimiento económico y la competitividad de la comarca, entre otros muchos motivos que los empresarios, y representantes políticos, sociales y educativos de la provincia presentarán en Bruselas.