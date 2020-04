José Jesús García Aragón, el exalcalde socialista de La Tahá tres veces absuelto

Tres veces inocente. Es el particular canto de la cigarra personalizado en José Jesús García Aragón, el que fuera alcalde socialista de Pitres La Tahá de 1991 a 2007 y que tras ocho años en los tribunales, una etapa que considera de "persecución y linchamiento", ahora respira con la sentencia en la mano del Tribunal Supremo que no sólo ratifica su inocencia respecto a las acusaciones de malversación de fondos y prevaricación continuada en la obra de un instituto en el municipio alpujarreño sino que condena a las costas a las acusaciones populares al Ayuntamiento gobernado por el PP y al consorcio de tres asociaciones del municipio. Unas denuncias contra el exregidor que tampoco recibieron el crédito de los jueces ni en primera instancia, en el Juzgado de Instrucción de Órgiva, ni en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

García Aragón se pregunta cómo en estos ocho años ni un solo medio de comunicación se ha puesto en contacto con él para contrastar las informaciones o, simplemente, para conocer su versión ante las acusaciones. Esa cuestión merece un capítulo aparte y compete a las empresas periodísticas y a los supuestos guardianes del oficio hacer autocrítica sobre cómo la cadena se ha ido debilitando y los gabinetes son los que marcan la agenda en muchos casos con el juego de la doble respuesta.

Dardo aceptado, aunque esta historia no es sobre los medios sino sobre una persona absuelta que no lo desea, pero no descarta ir a los tribunales por "los graves daños infligidos a nivel personal, familiar, social, político, e, incluso, laboral" que le ha provocado lo que considera una campaña de acoso y derribo del alcalde de Pitres La Tahá desde el año 2011, Marcelo Avilés (PP). “No sé qué le he hecho", asume el alcalde de los noventa que ha estado buscando explicación a esta "inquina y persecución constante" e indirectamente contra el partido político que representaba.

Se plantea pedir daños y perjuicios ante lo que considera una campaña de "linchamiento"

Durante este tiempo de calvario a lo largo de los diferentes procesos advierte de que ningún fiscal lo acusó y se probó, ya desde la instrucción del caso, que no que no existía tal desaparición de dinero público. También saca a relucir que la magistrada del TSJA, ante la fuerte insistencia reiterada en la malversación, amenazó con retirar la palabra a los letrados.

"He pasado por un periodo de silencio autoimpuesto", reconoce García Aragón, señalando que él tampoco pidió la palabra a pesar de que muchas veces le acusaron de que quien calla otorga: "Eso no es cierto, quien calla espera y en este caso he esperado a la justicia", señala el que fuera regidor socialista durante 16 años del pueblo alpujarreño. En la sentencia del Alto Tribunal, se asegura que "no es lo mismo la infracción de las normas administrativas, que la infracción penal derivada de la comisión de un delito de prevaricación". Y añade que "la jurisdicción penal no puede convertirse en una suerte de jurisdicción de control, en cualquier caso, de la actividad administrativa de los servicios públicos".

Es decir, una mala decisión administrativa a la hora de gestionar la póliza para el instituto que finalmente se construyó derivó en un perjuicio económico a la hora de abonar los intereses. "Si todos los políticos que hacen una mala gestión tuvieran que pasar los tribunales, no habría un mañana" asegura García Aragón que, en esta línea, se pregunta por la inacción del actual equipo de gobierno que "durante las últimas dos legislaturas nada ha hecho por poner fin a una deuda que ha provocado una ingente cantidad de intereses, que han intentado utilizar esta cantidad mayor en las acusaciones".

El exregidor dice que el daño moral a su honorabilidad y a su reputación es incalculable por estos ochos años en los que se sintió solo. Hoy al menos puede decir con sentencias en la mano que la justicia lo ha absuelto en tres ocasiones.