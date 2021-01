Juande, el 'Pajarito' de Huéscar que cantó de alegría con El Niño

"Como no tuve suerte con el Sorteo de Navidad, fui a comprar un décimo del Niño, en la administración de lotería de Huéscar". Esta decisión de Juan de Dios García, conocido por todos en Huéscar, como Juande 'El Pajarito' y también como 'El chico latino', le ha proporcionado ser uno de los agraciados con el tercer premio en el sorteo del Día de Reyes, donde se vendieron 50 décimos del número 05587, veinte de ellos por ventanilla, y otros treinta, mediante pedido telefónico, con destino a un bar de la Costa del Sol.

Eligió el número al azar, de entre los cientos de décimos que, Amparo Gómez, regente del despacho de la calle San Cristóbal de Huéscar, cuelga en el cristal del establecimiento. "Yo le marqué con el dedo el décimo que quería, fue al azar, no tenía interés en ningún número en concreto", comenta Juande a Granada Hoy.

No estuvo pendiente del sorteo. Al regresar a su casa, para comer, miró el resultado de la Lotería de El Niño en una aplicación de su teléfono móvil. "Cuando vi que estaba premiado, me entró susto y me puse muy nervioso, me lancé a la calle a dar la noticia a la gente, pero al poco rato me llamaron y me dijeron que no llevara el décimo encima, que era peligroso, entonces volví a mi casa y lo guardé". Ayer mismo por lo mañana lo depositaba en su banco.

Juande, que vive con sus padres y otros tres hermanos de los seis que son, va a destinar el premio, 25.000 euros, a tapar algunos agujeros. Principalmente, para ayudar a sus padres, primero pagando la hipoteca de la casa, y poniendo la titularidad a su nombre y la de sus hermanos, comprar a su madre un lavavajillas "y comprarme un televisor para mi habitación y ropa", destinando el resto que quede para los imprevistos que lleguen.

No cree que este premio le cambie en nada la vida, quizá si le puede ayudar para encontrar trabajo estará bien. Juande fue alumno de Aspadisse durante 17 años, desde su inicio hasta hace ocho años, "ya con 35 años tenía ganas de dejar el colegio e intentar buscar trabajo, pero la experiencia no ha sido buena, sufrí bastante, y tuve que dejarlo, ahora vivo con una pensión de 330 euros al mes".

Le gustaría trabajar como colaborador de Granada Hoy, no en vano en el invierno pasado envió curriculum a este diario. De no poder conseguirlo está dispuesto a trabajar en jardinería, en limpieza, en supermercados, o algo similar, "durante mi estancia en Aspadisse hice varios cursos y luego después en la Mancomunidad de Municipios". Lo que sí tiene claro es que sus aficiones van a ser las mismas. "Voy a seguir en el gimnasio, tengo que pagar cuatro meses de retraso, y volver a practicar baile y artes marciales y de defensa personal", afirma.

"Me gustaría que los jóvenes no se tuvieran que ir de Huéscar"

Juande lo estaba pasando mal, su situación económica no era buena, y se vio agravada con el Covid-19, fue positivo junto a su hermana Elvira y sus padres, "estuve 13 días sin salir a la calle, y eso me costó mucho trabajo", declara. Su hermana Rosarito, que no vive con él, pero con la que mantiene muy buena relación, dice que "las personas buenas tienen suerte y al final las cosas le vienen bien", en clara alusión al premio de su hermano.

El Pajarito tiene un deseo: "Me gustaría que las personas jóvenes no se tuvieran que ir de Huéscar para buscarse la vida, que hubiera aquí trabajo para todos", y añade también la idea de que en la comarca se "cree un centro de rehabilitación de jóvenes que tienen problemas con las drogas y el alcohol".