El Sorteo de El Niño reparte un buen pellizco en Granada: caen más de dos millones de euros

Entre montañas de regalos y roscones de Reyes, los granadinos despertaron este miércoles con los ojos puestos en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño. Hace apenas dos semanas, el Sorteo Extraordinario de Navidad dejaba en la provincia una lluvia de millones (en concreto 183 millones de euros). Esta vez, El Niño ha repartido un buen pellizco de más de dos millones (2.025.009) con parte del primer (19.570) y tercer (5.587) premio, que han sido vendidos en la capital, Zafarraya, Loja, Cúllar, Santa Fe, Armilla, Purullena y, sobre todo, en Huéscar. Los loteros de las administraciones agraciadas, muy contentos por la noticia tras un año difícil a causa de la pandemia, han deseado salud a los ciudadanos para afrontar este 2021.

"Lo más importante es la salud, la suerte ya vendrá próximamente"

Eran sobre las 12:20 cuando el foco de atención recayó sobre el pequeño quiosco de Lotería que hay junto al centro comercial Neptuno. El 1, el 9, el 5, el 7 y el 0, números que conformaban el 19570, hicieron que el Primer Premio del Sorteo de El Niño y, como previamente ya había hecho también el Tercero, repartiese suerte (y miles de euros) también en Granada. Juan Ogáyar, propietario de la Administración de la calle Arabial, número 45, ha dado una de las mayores alegrías a esta ciudad tras un año especialmente duro por la crisis del coronavirus. El lotero ha vendido en su quiosco el primer premio del Sorteo Extraordinario de El Niño. Unos 200.000 euros al décimo. Ahí es nada.

"Se ha realizado por máquina. Mínimo hemos vendido uno", ha aclarado por teléfono a este periódico. Ogáyar ha sentido "mucha satisfacción" al saberlo porque "repartir siempre es agradable y más en estas fechas". El lotero espera que "al que le haya tocado pueda asumir mejor la cuesta de enero". Las ventas en su despacho han bajado esta Navidad, ha reconocido, pero lo ha afrontado con "la misma ilusión". "El año más difícil ha sido el que me hemos dado el premio más notorio. Nunca habíamos dado el primer número del Sorteo de El Niño", ha destaco el lotero, en cuya administración, la número 29 y dedicada a San Judas Tadeo, tocó un quinto premio de Navidad en 2007 (repartiendo un total de 6,5 millones de euros). También la suerte les había sonreído en sorteos de los sábados, los jueves, etc.

"Nos faltaba el Niño", ha contado entre risas el lotero, que ha querido mandar un mensaje de ánimo a los granadinos: "Aunque a la mayoría no nos haya tocado, espero que pasemos el año con salud, que es lo más importante. La suerte ya vendrá próximamente. Lo más importante es la salud y la suerte sólo de vez en cuando".

"Es la primera vez que sale Zafarraya en las noticias por algo bueno"

En Zafarraya también ha tocado un primer premio del Sorteo de El Niño. Miguel Ortigosa, dueño del Estanco Verónica en la Avenida de Andalucía, número 15, ha despachado un décimo del 19.570 en la máquina. "Es la primera vez que sale Zafarraya en las noticias por algo bueno. Siempre aparecemos en noticias bastantes negativas. Ha ocurrido algo bueno, hemos dado un premio", se ha congratulado el lotero. El municipio, famoso por registrar la media de renta per cápita más baja de toda España, vive principalmente del campo. "Zafarraya es un pueblo agrícola. Los agricultores lo han pasado regular este verano, pero por lo menos una persona se ha visto beneficiada", ha celebrado Ortigosa.

Para Rosana Molina, alcaldesa de Zafarraya, este primer premio "es buenísimo para la localidad". De hecho, Molina, a sus 45 años, no recuerda nunca un gran premio ni de la Lotería de Navidad ni del Niño en el municipio. "Estaba con la televisión puesta cuando han dicho Zafarraya y hemos empezado a hablar por todos los grupos de WhatsApp", ha explicado Molina, quien además ha ironizado sobre que "los regalos ya eran lo de menos".

"Nos alegramos muchísimo", ha incidido la regidora al respecto al mismo tiempo que ha señalado lo importante que es este pellizco en un pueblo "eminentemente agrícola" y que en los últimos años salía como uno de los que menor renta media tiene ya no sólo de la provincia de Granada, sino de todo el país por su dependencia de las campañas agrarias y el jornal del que viven muchos de sus habitantes. "Para quien no le haya tocado le deseo mucha salud. Además, en Zafarraya no ha habido ningún fallecimiento por Covid-19", ha felicitado la alcaldesa, todavía a la espera de saber el nombre o los nombres de los premiados.

Cuando Ortigosa abrió el estanco hace 13 años, Zafarraya llevaba muchos años sin administración de lotería. "Intentamos poner un punto de venta mixto (estanco y lotería por máquina). A los ocho años salió a concurso, nos presentamos nosotros y otros negocios, y finalmente salimos", ha recordado el lotero, de quien algunos se cachondeaban porque no daba nunca un premio tras varios años vendiendo décimos.

Este primer premio es un espaldarazo para el negocio y para el agraciado. "200.000 euros está muy bien con la que hay montada", ha reconocido el dueño haciendo referencia a la pandemia y a la futura crisis económica. A los ciudadanos les pidió "un poco de paciencia" estos meses. "Que el premio de verdad sea que terminamos con el coronavirus. Ya estamos todos cansados de pandemia. A ver si entre todos lo conseguimos", se ha despedido.

"En las circunstancias actuales valoras más los premios"

La mayor sorpresa del día la ha dado la Administración de Lotería número 1, ubicada en la calle San Cristóbal, en Huéscar. El despacho regentado por Amparo Gómez ha consignado cinco series del tercer premio (5.587), dotadas con 25.000 euros al décimo, por lo que repartió 1,25 millones de euros. Tres de estas series fueron enviadas a un establecimiento de Málaga mientras que las dos restantes se vendieron enteras en ventanilla. "Hemos sido los que más dinero hemos repartido en toda la provincia", se enorgulleció la lotera, que desconoce la identidad de los agraciados. "No sé quién los ha comprado. Hay mucho jaleo en estas fechas. No les veo ni las caras (con la mascarilla)", ha admitido.

Entre los agraciados se encuentra Juande García, alumno del centro ocupacional de la asociación Aspadisse para personas con discapacidad psíquica, física y sensorial. Apodado cariñosamente El Pajarito, García es un vecino muy querido en el municipio del norte de la provincia. "Es un relaciones públicas: trabajaba en un pub, va al gimnasio... Conoce a todo el mundo", han afirmado orgullosas muchas de las personas que lo conocen.

La Administración de Lotería de Huéscar abrió sus puertas en los 60. Desde entonces, habían dado dos segundos de los sorteos ordinarios del jueves y del sábado allá hace más de una década. "Estoy muy contenta. Los sorteos más importantes son los de Navidad y el Niño. La lotería es como todo, ilusión que al final se puede convertir en una alegría muy grande", ha reflexionado la dueña del quiosco desde los años 2000. Antes estaba su madre al cargo.

Gómez ha lanzado un mensaje de esperanza a los granadinos: "Hay que seguir adelante. 2020 ha sido un año muy malo. A ver cómo se presenta este 2021. Me alegro por todos los que le hayan podido tocar. En el pueblo a quien le haya tocado un décimo, mas con los tiempos que corren, cualquiera estaría muy contento. Si me hubiera tocado estaría bastante animada. En las circunstancias actuales valoras más los premios. Es una alegría muy grande". Antes de colgar, la lotera ha deseado a todos salud y que "todo esto acabe". "Ojalá sigamos repartiendo premios", ha concluido.

Otros municipios agraciados

El primer premio ha dejado, por su parte, 600.000 euros en total, repartidos en tres décimos electrónicos que han sido vendidos en Granada capital, Zafarraya y también Loja. En Granada, una de las ciudades españolas más golpeadas por la pandemia del coronavirus, el primer premio del Niño de este miércoles se suma al Gordo de la Lotería de Navidad que ya dejó en esta capital andaluza el pasado 22 de diciembre una lluvia de millones. El tercer premio también ha dejado en la provincia otros 175.000 euros, repartidos en cuatro décimos electrónicos sacados por terminal en Cúllar y otros tres en Santa Fe, Purullena y Armilla.