La administración de Granada que ha vendido el 19570, Primer Premio del Sorteo del Niño: "Lo importante es la salud, la suerte ya vendrá"

Eran sobre las 12:20 horas de este 6 de enero cuando el foco de atención recaía sobre el pequeño quiosco de Lotería que hay junto al centro comercial Neptuno. El 1, el 9, el 5, el 7 y el 0, números que conformaban el 19570, hacían que el Primer Premio del Sorteo del Niño y, como previamente ya había hecho también el Tercero, repartiese suerte (y miles de euros) también en Granada.

Juan Ogáyar, lotero de la administración de la calle Arabial, número 45, ha dado una de las mayores alegrías a esta ciudad tras un año especialmente duro a causa de la pandemia. Su quiosco junto al centro comercial Neptuno ha vendido el primer premio del Sorteo del Niño (que son 200.000 euros al décimo). "No sabemos exactamente cuántos hemos vendido. Se ha realizado por máquina. Mínimo uno. No sabemos aún la cantidad", ha reconocido por teléfono a este periódico. Ogáyar dice sentir "mucha alegría porque repartir siempre es agradable y más en estas fechas". El lotero espera que "al que le haya tocado pueda asumir bien la cuesta de enero".

Ogáyar admite que no ha sido como otro años en cuanto a número de ventas, pero que lo han afrontado con "la misma ilusión". "El año más difícil ha sido el que me hemos dado el premio más notorio. Nunca habíamos dado el primer número del Sorteo del Niño", ha destacado el lotero, en cuya administración tocó un quinto premio de Navidad en 2007 y repartieron seis millones de euros. También la suerte les ha sonreído en sorteos de los sábados, jueves, etc.

"Nos faltaba el Niño", ha contado entre risas al otro lado del teléfono el lotero, que ha querido mandar un mensaje muy emotivo a los granadinos: "Aunque a la mayoría no nos haya tocado, espero que pasemos el año con salud, que es lo más importante. Y que la suerte ya vendrá próximamente. Lo más importante es la salud y suerte de vez en cuando".