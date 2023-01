"Estoy muy contento, nunca habíamos repartido en un gran sorteo": La alegría del vendedor de Láchar que ha entregado 75.000 euros

Antonio Dionisio Peña no tenía previsto abrir su pequeño supermercado en Láchar, localidad del Área Metropolitana de Granada, este 6 de enero. Pero tenía cosas que hacer en el local, así que aprovechando que tenía que acudir, ha abierto el 'Supermercado Sandi'. El día era como otro cualquiera hasta que, de repente, el teléfono no ha parado de sonar. Había sido el encargado de entregar cinco de los trece segundos premios que el Sorteo del Niño de este 2023 ha entregado en la provincia.

"Primero me han llamado de Loterías para comunicármelo. Y te puedes imaginar, estoy muy contento. Nunca antes habíamos repartido un premio grande en un gran sorteo", decía Peña a Granada Hoy. Aunque, su cuñada le matizaba. "Acuérdate que dimos un millón de euros del Joker de la Primitiva. Además, fue uno de los primeros sorteos de cuando lo pusieron", le decían desde la caja.

En Láchar el ambiente ha sido tranquilo después de conocerse la noticia. El frío y nuboso día ha hecho que la gente no saliera. Aunque algunos vecinos sí que se han acercado a preguntar por tan grata noticia, que habían oído en la radio o leído en la prensa digital. Tampoco han faltado los mensajes de felicitación y los abrazos por ser los encargados de repartir riqueza y suerte.

"No sabemos a quién se los hemos vendido, la verdad. Por el momento no ha venido nadie a decirnos. Todos se han vendido por la máquina, así que podría ser a cualquiera. Esta es una tienda de barrio, no pasa mucho turismo por aquí, desde luego. Así que supongo que en unos días nos enteraremos de quienes han sido los agraciados", se atrevía a aventurar Peña.

Algunos vecinos han entrado a comprar y se han llevado la noticia. "Pero, ¿os ha tocado a vosotros?", preguntaban con cara de incredulidad, ante lo que Antonio respondía "lo hemos dado". "Pues tendremos que empezar a preguntar a ver quién tiene el dinero y a ver si reparte" decía entre risas una vecina. "O igual está en la aceituna y ni se ha enterado" comentaba otra persona.

El 'Supermercado Sandi' lleva desde finales de los años 80 abierto en Láchar, aunque Antonio gestiona el punto de Lotería a través del que ha vendido el 72.289 desde antes. "El punto de Lotería era de mi madre, que tenía un quiosco. Lo pusieron en los años 60. Cuando abrimos la tienda lo movimos aquí, así que ya tiene mucho tiempo. Pero en tantos años, hemos repartido siempre pequeñas cantidades en la Primitiva o en otros sorteos. Hasta hoy", recordaba el dueño.

El número 72.289, ha repartido miles de euros en siete de las ochos provincias andaluzas. Este segundo premio, dotado con 75.000 euros el décimo y 750.000 euros a la serie, ha llegado a una veintena de municipios, incluyendo las capitales de Málaga, Jaén, Granada y Huelva.

Concretamente, en la provincia de Granada, el premio ha sido vendido en los municipios de Láchar, Motril, Armilla, Deifontes, Almuñécar y la capital.