"A la mierda": El alcalde de Lugros responde así a la Junta por los problemas de acceso a la Dehesa del Camarate

Problemas en el paraíso. La Dehesa del Camarate, uno de los parajes más visitados cada otoño por la belleza del paisaje, está en el centro de la polémica entre el Ayuntamiento de Lugros, la Administración regional y la dirección del Parque Nacional de Sierra Nevada. El alcalde, Agustín Fernández (PP), ha empleado las redes sociales para echar en cara a la Junta y al Parque la falta de colaboración en la gestión de los accesos a este paraje, conocido popularmente como el Bosque encantado. El mensaje, claro y directo, finaliza con un "a la mierda" que deja entrever el hartazgo del municipio ante lo que consideran falta de colaboración entre administraciones. Y de todas ellas depende la calidad de la visita a este lugar, uno de los más frecuentados de la zona protegida año tras año como demuestran los números de las memorias anuales. En la última, del año 2022, eran 22.946 las personas visitantes que pasearon el sendero oficial.

Según indica bajo el epígrafe de "aviso importante", en Lugros ya no pueden más. "Durante 15 años el Ayuntamiento de Lugros ha gestionado la estrada de senderistas al Camarate. El número de visitantes ha ido creciendo durante esos años, llegando en la actualidad a 15.000 durante el otoño", destaca el regidor en su mensaje en redes sociales.

Para gestionar esta notable afluencia, el Consistorio procedía a la contratación de cuatro trabajadoras. "Esto por supuesto, cuesta dinero, que siempre puso el Ayuntamiento", recalca el alcalde, que señala que "cada año de esos 15 le he pedido ayuda al director del Parque Nacional de Sierra Nevada, el anterior puesto por el partido socialista y el actual por el PP, siempre me negaron su ayuda", critica Fernández.

"Por eso nos vimos en la obligación de poner una tasa de gestión. El director actual [Francisco Muñoz] interpreta que estamos cobrando una entrada y que eso no se puede hacer en un Parque Nacional", señala el alcalde. "Ante esta situación, la gestión pasa al Parque ya que nosotros no podemos asumir dicho coste. Llevan una semana gestionado el tema, la web de inscripciones no funciona, no atienden el teléfono, no tienen parking, no tienen lanzadera", enumera el alcalde sobre lo que ha supuesto este trasvase de la gestión.

La cosa no acaba aquí. Según indica el regidor de Lugros, "están aparcando los coches en la zona inundable del río Alhama (responsabilizo al director del Parque Nacional si ahí ocurre algo)". Ante este caos, se le ha dado la vuelta a la tortilla. "Me llaman desde la Junta de Andalucía, para que les preste ayuda. Yo les pedí a la Junta durante 15 años ayuda y me dijeron que no!!!!! Ahora yo, como decía José Antonio Labordeta, les digo, A LA MIERDA!!!!! Agustin Fernández Molina Alcalde de Lugros".

El Ayuntamiento ya advirtió en sus redes que este año la gestión de los acceso no iba a depender del Consistorio y que quien quisiera visitar el Camarate debía ponerse en contacto con el Parque Nacional de Sierra Nevada.

El pasado 2022 y este 2023 la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía aprobó sendas resoluciones por la que establece la limitación del acceso de ciclistas en la Dehesa del Camarate ante el riesgo de accidentes.