El PP de Granada critica "la falta de inversión" que deja "en el aire" la línea Guadix-Baza-Lorca

El senador del PP por Granada José Antonio Robles ha lamentado este jueves la "falta de transparencia del Gobierno de Pedro Sánchez" que "deja en el aire la línea de Guadix-Baza-Lorca", a lo que ha sumado "la falta de compromiso presupuestario en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año que viene".

"Estamos ante unos presupuestos irrisorios para la provincia y también para los vecinos de la comarca de Guadix", ha dicho el senador popular en una comparecencia ante los medios en la ciudad accitana en la que ha dicho que la contratación de la redacción del Estudio Informativo del Corredor Ferroviario Lorca-Guadix y su cronograma en su Fase 0 (estudio de viabilidad ambiental técnica y económica) debía estar finalizada antes de 2022 "y a la fecha tenemos la callada por respuesta" pese a haberse interesado por el mismo con iniciativas y preguntas registradas en la Cámara Alta.

"O no nos quieren decir la verdad sobre la ejecución de esta fase, si medioambientalmente es viable o si económicamente es rentable. La realidad es que a día de hoy no nos han dicho nada", ha asegurado, lamentando que "una vez más no se cumple con la comarca ni con la ciudad de Guadix con cantidades irrisorias también para el Corredor Mediterráneo".

Robles además ha puesto el acento en cómo aparecen en los PGE cantidades para 2024 de la línea Guadix-Baza "lo que hace pensar que se va a retrasar un año más" que se suman "al medio millón tan solo previsto para 2023 del 1,5 millones que cuesta en total".

"El PSOE y Pedro Sánchez no están en lo que necesitan los granadinos y faltan a su compromiso con Granada, Somos la provincia 36 en cuanto a ratio de inversión por habitante se refiere. El papel lo aguanta todo y se ponen partidas que no se ejecutan que es donde se ve si un Gobierno es o no competente y Pedro Sánchez ha demostrado su incompetencia", ha clamado.