El PP de La Zubia muestra su preocupación por la "inactividad" del gobierno municipal

El portavoz del Partido Popular en La Zubia, Pepe Torregrosa, ha mostrado su preocupación por la inactividad del gobierno local de la localidad "donde nos encontramos con un equipo de Gobierno que no toma medidas de impulso y mejora del municipio, solo se dedican a los asuntos de trámite".

Torregrosa ha indicado que "La Zubia ha empeorado en conservación y mantenimiento, lo que conlleva que cada vez encontremos un municipio más sucio, con claros signos de abandono. En el Gobierno de un pueblo los problemas no esperan y requieren soluciones y eso es que echamos de menos desde el Partido Popular".

Al hilo, ha apuntado como señal de falta de gestión el que el equipo de gobierno haya sido incapaz de llevar un presupuesto para 2023. "La prueba de la escasa preocupación de los dirigentes de La Zubia es que siguen trabajando con el presupuesto prorrogado del PP de 2021, poniendo de manifiesto una estructura organizativa poco eficaz".

Por último, ha reseñado que "el pago a proveedores no mejora, siguen pagando a más de seis meses y en algunos casos a más de 9. No se hacen las contrataciones suficientes, concretamente los vecinos están pagando un recargo del 20% en las facturas por no tener contratado el suministro eléctrico. Siguen sin convocar los procesos selectivos para cubrir las vacantes del personal municipal y así todo, el gobierno municipal se caracteriza por una llamativa incapacidad".