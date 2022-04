El PP lamenta que la "deficitaria gestión" de la Diputación de Granada deja sin nuevas instalaciones deportivas a decenas de municipios

La portavoz del Partido Popular en la Diputación de Granada, Inmaculada Hernández, ha lamentado este miércoles la "torpeza" de la institución provincial, que aprobará de modo definitivo el Plan de Instalaciones Deportivas en el próximo pleno, a pesar del intrincado sistema de participación en las ayudas.

"Desde el Grupo Popular vamos a apoyar el Plan de Instalaciones Deportivas porque creemos que los pueblos lo necesitan, pero sin dejar que denunciar como ya venimos haciendo que el sistema que tiene el presidente Entrena para la gestión de las ayudas para instalaciones deportivas es injusto, y deberían de modificarlo", ha asegurado.

A ello se ha referido la portavoz en una visita a la localidad de Baza, en la comarca del Norte de la provincia de Granada, donde ha podido comprobar como varios pueblos, incluida la propia ciudad cabecera, han quedado fuera de los Planes de Instalaciones Deportivas con causas achacables a la Diputación, pues ha señalado la popular que por su "mala gestión" los pueblos no pueden participar en las sucesivas convocatorias.

"Benamaurel, donde se quería hacer unos vestuarios, o Zújar, donde se pretendía construir una pista polideportiva, se han quedado fuera porque tienen sin ejecutar las obras de la convocatoria anterior, pero la culpa no es de ellos, es de la institución que gestiona de forma deficitaria las ayudas. A ello se suma la interminable burocracia que dificulta el acceso a las ayudas para Planes Deportivos, como es el caso de Baza y Freila, donde el problema para el acceso es de inventariado", ha asegurado.

"La Diputación tiene un sistema enrevesado que funciona mal, y que hace que los pueblos no pueden tener instalaciones deportivas. La institución provincial saca una convocatoria y dice que el requisito para poder participar es que la instalación deportiva de la convocatoria anterior esté terminada, pero, sin embargo, muchos pueblos no la tienen terminada por culpa de la Diputación, porque no actúa, porque está paralizada", ha declarado Hernández.

La portavoz popular ha hecho un llamamiento al presidente de la institución provincial para que modifique las condiciones en las que se desarrolla la concesión de las ayudas para instalaciones deportivas. "Hay que modificar el sistema. Es un sistema complicado que no beneficia para nada a los municipios de nuestra provincia".

"Las recetas socialistas presumen de querer acabar con la despoblación, pues, si bien se quiere luchar contra la despoblación, se debe de empezar por cosas sencillas, como dotar a los pueblos de unas buenas instalaciones deportivas, no dejarlos abandonados, hay que trabajar para que los vecinos puedan practicar deporte de calidad independientemente de donde vivan", ha considerado.

Por último, la portavoz popular espera que la desde la institución "tome nota" y han asegurado que pese a las dificultades van a apoyar el Plan de Instalaciones Deportivas, "pero con la petición de mejoras en el mismo, pues en este y en todos los planes de financiación que oferta la Diputación debe de ponerse de manifiesto el espíritu al que esta llamada la institución que no es otro que el de ayudar por igual a todos los pueblos de Granada".