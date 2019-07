El PSOE pide el cese del teniente alcalde de El Valle por cultivar marihuana

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de El Valle y edil de Personal, Juventud, Deportes y Voluntariado en este municipio de Granada, Manuel Palma, está siendo investigado por un posible delito contra la salud pública por cultivar marihuana, por lo que su partido, el PP, estudia qué medidas adoptar respecto al concejal.

Benjamín Ortega, alcalde de la agrupación Vecinos por el Valle que gobierna en coalición con los populares en este pequeño pueblo de apenas 1.200 habitantes situado en la zona del Valle de Lecrín, ha informado este martes a Efe de que le ha "sorprendido" la noticia, que avanza el diario Ideal, pero que de momento confía en la presunción de inocencia del concejal del equipo de Gobierno.

Fuentes del PP han indicado por su parte que estudian las posibles medidas a adaptar respecto al concejal, que fue detenido junto a otro hombre como acusados de destinar dos habitaciones de una vivienda de Padul al cultivo de 265 plantas de marihuana, zonas aclimatadas y cerradas de manera hermética que usaban un enganche ilegal para conectarse a la luz.

Por su parte, el PSOE ha exigido explicaciones públicas al presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, por la detención del que fuera candidato a la alcaldía en El Valle y actual primer teniente de alcalde del municipio.

La secretaria de Política Municipal, Olga Manzano, ha afirmado que Pérez no puede esconderse y que "no hay otro camino que la destitución inmediata" de su concejal y pedir disculpas a la ciudadanía por la elección de representantes públicos que precisamente no han demostrado ser los mejores ejemplos para la sociedad.

Manzano se ha referido además al alcalde de El Valle y le ha instado a que aclare si está dispuesto a seguir "abrazándose en un pacto contra natura con el PP, pese a la gravedad de los hechos destapados".

Según informó la semana pasada la Policía Nacional, los agentes desmantelaron dos plantaciones interiores de marihuana habilitadas en sendas habitaciones de una vivienda de Padul, una operación que se saldó con dos detenidos, entre ellos el edil, por un delito contra la salud pública.

La investigación comenzó el pasado mayo cuando policías del Grupo de Estupefacientes de Motril obtuvieron información que apuntaba el cultivo, venta y distribución de droga desde la vivienda registrada.

La vivienda tenía dos de las habitaciones cerradas de manera hermética y acondicionadas con iluminación, sistema de ventilación y extracción y otro de riego para acelerar el proceso natural de crecimiento de este tipo de plantas.

En la intervención decomisaron 265 plantas de marihuana y se averiguó que los detenidos habían conectado la vivienda de manera fraudulenta a la red pública de electricidad para que no pasara por el contador, por lo que se enfrentan también a los cargos de defraudación de fluido eléctrico.