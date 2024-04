La Policía Local de Maracena denuncia al alcalde del municipio por presuntas injurias y calumnias

A pesar de la moción de censura interpuesta hace apenas una semana, la policía local de Maracena no cede en su "intención de probar las malas formas y gestión del equipo de gobierno actual" según ha afirmado en una nota de prensa.

La plantilla al completo ha denunciado a Julio Manuel Pérez, alcalde del municipio, por un presunto delito de injurias y calumnias, a raíz de una entrevista radiofónica que concedió a principios de marzo del presente año, en la que los agentes afirman que el alcalde les imputó “la comisión de unos hechos totalmente inveraces y de gran gravedad”.

En primer lugar, los denunciantes aluden que el alcalde manifestó que los integrantes de la policía local de Maracena “no hayan prestado, no quieran prestar servicios y hayan renunciado a prestar servicios de vigilancia de las víctimas de violencia de género”. También exponen que el mismo los acusó de coger como “rehenes a las víctimas de violencia de género para presionar a un gobierno”.

La plantilla considera esto una “mentira destinada a menoscabar su trabajo y dignidad, puesto que solo renunciamos al equipo de trabajo de violencia de género que asignaba agentes específicos porque no nos daban medios suficientes ni se nos atendía correctamente, pero las funciones de protección y vigilancia las hemos seguido haciendo igualmente, como es nuestra obligación”.

En segundo lugar, la Policía denuncia los comentarios acerca de "la negativa de los agentes a trabajar con motos, o que no patrullen por la ciudad", algo que ellos dicen demostrar con partes de atención o vigilancia que tienen durante las 24 horas del día: “hacemos nuestro trabajo, muchas veces ingrato, y nos sentimos orgullosos de él, y no es de recibo que el máximo responsable de la policía, el alcalde, nos denigre de esta manera solo porque hemos pedido más medios y una gestión correcta; hay compañeros que han tenido que poner su propio móvil para atender las llamadas de emergencia porque no les suministraban un terminal”.

La denuncia detalla punto por punto todos los comentarios que la plantilla ha considerado injuriosos y calumniadores, aludiendo que dichas afirmaciones del alcalde Julio Manuel Pérez que “constan en la entrevista radiofónica, son de índole negativa, evidenciando un tono general de menosprecio con expresiones que implican descrédito y ponen en serias dudas, ante la opinión pública en general y ante la opinión particular del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Órganos Judiciales, el prestigio, así como la diligencia profesional y honradez de mis representados”.

Finalmente, los denunciantes piden al alcalde que “se retracte públicamente de las manifestaciones que tanto daño han causado al buen nombre y reputación de los actores, en su condición de funcionarios públicos defensores y protectores de las víctimas de violencia de género, los cuáles a diario cumplen sus funciones legalmente encomendadas y dedicando especial dedicación, ayuda, y colaboración activa con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Órganos Judiciales”.