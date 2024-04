La concejal de Maracena Amabel Adarve denuncia injurias e intimidación en redes sociales a causa de la moción de censura

La concejal de Maracena Conecta, Amabel Adarve, ha anunciado este jueves que ha presentado ante la Guardia Civil de Granada una serie de denuncias por injurias e intimidación publicadas por diferentes vecinos en redes sociales tras anunciar que rompía el pacto con PP, Vox y Quiero Maracena y firmar una moción de censura que dará la alcaldía a la coalición de PSOE e IU.

Adarve dio por terminado este lunes el pacto de gobierno “tras sufrir la falta de proyecto político, los constantes conflictos laborales, y la paralización de la vida municipal”, según declaró.

La decisión, según ha asegurado en una nota de prensa de su partido emitida este jueves, "fue ampliamente aplaudida en las redes", pero desde entonces "ha aparecido un grupo privado de Facebook donde se han publicado numerosos comentarios hechos por personas desconocidas en el municipio" que insultaban, vejaba y amenazaban a la concejala y a su entorno más cercano.

Ante estos comentarios, Adarve ha decidido llevar ante la Guardia Civil “este ataque indiscriminado y despreciable a mi familia por parte de perfiles falsos creados recientemente que esconden cobardemente su identidad”.

La concejal ha vuelto a asegurar que “estoy aquí para mejorar Maracena, y después de casi un año he visto que no había ni equipo ni proyecto, así que he considerado la moción de censura, que es un mecanismo legal totalmente legítimo, y, como se está demostrando, muy necesario ante esta sinrazón de alcalde y gobierno, y si a unos pocos les molesta mi decisión, aguantaré todas las críticas que sean necesarias, pero no voy a consentir amenazas, injurias y vejaciones a mi familia y seres queridos; eso no se enmarca en la libertad de expresión ni en democracia alguna”.

Adarve estima que "se trata de una estrategia de coacción sobre mi decisión, y dado que a mí no pueden intimidarme, han puesto su punto de mira en mi familia".

Además, según la formación, la denuncia ante la Guardia Civil contempla el hecho de que, según relatan, "la pasada noche, un coche exactamente igual al de la concejal aparcado en su puerta amaneció completamente rayado", algo que considera “no se había producido antes, y no es una casualidad, sino una equivocación".

"Creían que era el mío; por ello y tras un asesoramiento jurídico, me he visto obligada a emprender las acciones legales que corresponden ante las autoridades pertinentes, espero que se ponga fin a esta situación, ya no solo por mi, sino por la seguridad y bienestar de mi familia, a la que nadie se debe ver sometido por cuestiones políticas o éticas”, ha asegurado.

Adarve asegura que “se han vertido declaraciones muy duras sobre mi persona y mi familia, sin fundamento ni prueba alguna, se nos ha injuriado, calumniado, ridiculizado, e incluso se nos ha dado un trato vejatorio, creo que indirectamente se ha fomentado el odio hacia mi persona, por cuestiones políticas, sin que los administradores del grupo hayan tomado medidas algunas, adoptando una actitud totalmente permisiva al respecto, siendo estos los responsables de todo lo que se publica en dicho grupo; ellos se encargan de aprobar las publicaciones, conforme a las propias normas del grupo, por tanto han sido conscientes en todo momento de lo que se ha dicho de mí y de mi familia, sin tener consideración alguna”.

La concejal ha explicado también que se siente respaldada ampliamente tanto en redes sociales como personalmente, y ha asegurado que varios partidos políticos, "entre los que no se encuentran PP, Vox y Quiero Maracena", han condenado de forma rotunda este ataque “rastrero y antidemocrático”, además de otros colectivos como el sindicato de policías locales, que ha advertido de los límites de la libertad de expresión cuando se trata de expresiones injuriosas.

“Me he criado en Maracena, estoy rodeada por una maravillosa comunidad de vecinos, cada uno con sus ideas, y yo las respeto todas; no es justo que mi familia tenga que andar con miedo en mi propia ciudad”, ha concluido.