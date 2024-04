Anabel Adarve, llave de la moción en Maracena: "Ni me han ofrecido nada ni he pedido nada"

"Me voy en las mismas condiciones en las que estoy. Ni me han ofrecido nada ni he pedido nada, solo que me dejen trabajar a gusto, que no me pongan palos en las ruedas como llevo nueve meses". Así ha justificado para Granada Hoy la concejal de Deportes, Juventud y Eventos del Ayuntamiento de Maracena, Amabel Adarve (CM) su salida del actual equipo de gobierno, con Julio Pérez (PP) como alcalde, y apoyar la moción de censura que el próximo día 16 de abril devolverá el bastón de mando al PSOE con el apoyo de la edil de CM.

"Con el nuevo equipo de gobierno tengo las mismas tres concejalías", ha aclarado Adarve a esta redacción, después de que el alcalde Julio Pérez conminara a la edil a explicar los motivos que la han llevado a abandonar el gobierno municipal de Maracena ya que a él "no le había cogido el teléfono" en estos días.

Uno de los puntos en los que el alcalde ha incidido este miércoles fue en que la Amabel Adarve había dado su aprobación a los presupuestos municipales. La concejal prácticamente ha confirmado que fue un paripé puesto que ya sabía que se iba a ir del gobierno de PP, Vox y Quiero Maracena: "En la última reunión yo ya sabía que me iba y me dijeron que hasta que no hubiera fumata blanca no nos levantamos de aquí, y dije "tira para adelante" ¿Qué hacía perdiendo el tiempo ahí?".

Los presupuestos han sido uno de los grandes motivos esgrimidos por la concejal, que se queja de la rebaja propuesta por el equipo encabezado por Julio Pérez. En la última reunión sobre las cuentas municipales del Miércoles Santo "vinieron con lo mismo que había echado para atrás en tres ocasiones". En concreto, habla de una merma de cerca de 50.000 euros para las concejalías de Juventud, Deportes y Eventos, que según Adarve, pasaba de los 156.000 euros que había pedido "porque el año pasado nos quedamos cortos y tuvimos problemas", a 108.000. "Me dijeron que no, que esos eran reales. Me iban a dar menos pero se comprometían en que iba a tener lo que necesitaba. Me pusieron un presupuesto más bajito y el miércoles me vinieron con otro más bajo aún", cuenta.

En este punto, Adarve incide en la falta de "compañerismo" que ya denunció el martes en rueda de prensa. "No hay un proyecto de equipo. Cada uno va a sus áreas y si pueden pisotear las tuyas, mucho mejor. Llega un momento en el que dices: ¿qué hago yo aquí? Este no es el cambio que yo quería, estamos peor que hace nueve meses", declara la concejala de Conecta Maracena, que recrimina también al alcalde que "los presupuestos se hacen en grupo", y no "una sola persona que te dice que esto es lo que hay".

La concejal díscola afea también que "no hemos tenido en nueve meses una reunión para poner en común los programas", y que en todo este periodo de gobierno apenas han mantenido "un máximo de tres reuniones con todos los concejales". "A lo mejor, había cinco o seis, pero nunca hemos estado todos. Siempre se anulaban por algo. Es que no estaba el alcalde, es que yo no puedo... No había coordinación", apostilló.