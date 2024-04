Julio Pérez, alcalde de Maracena: "Nos sentimos engañados y traicionados por Adarve"

El alcalde de Maracena, Julio Pérez (PP), se siente "engañado" por la concejal de Conecta, Amabel Adarve, que con su marcha del equipo de gobierno favorecerá el próximo día 16 el cambio en la Alcadía de la localidad metropolitana en favor del PSOE. En una comparecencia de prensa junto al resto de concejales del PP, además del de Vox Juan Quesada y el del Quiero Maracena, Miguel Ángel Fernández, Pérez, muy sereno y con "la conciencia tranquila", hizo balance de los nueve meses de gestión en el Consistorio maracenero y se mostró sorprendido por la actitud de Adarve, con la cual habían pactado recientemente los presupuestos municipales para este año y que finalmente no podrán ser aprobados. Además, tildó de "mala interpretación" las acusaciones que se recogen en el escrito de moción de censura presentado ayer por PSOE, IU y Conecta Maracena donde se habla de "insultos homófobos" del edil de Vox en dos plenos.

El alcalde relató ante los medios que llamó a Amabel Adarve el mismo día que firmó en notaría el acuerdo con PSOE e IU para la moción de censura, y que la concejal no le cogió el teléfono. De hecho, "no me ha sido posible contactar con ella. Ni a mi ni al resto de concejales nos ha dado explicaciones", ha añadido. Pérez "no" se "esperaba" la espantada de la concejal de Conecta Maracena a estas alturas del curso político, puesto que el miércoles pasado habían alcanzado todas las formaciones del equipo de Gobierno local un acuerdo para los presupuestos de la localidad, y que se iban a llevar al siguiente pleno municipal.

"Esto no es una cosa que se haga de la noche a la mañana, viene meditado, sopesado por parte de ella, estudiado por su equipo y el Partido Socialista, por lo que nos sentimos engañados y traicionados", señala Julio Pérez sobre la actitud de la concejal. "Apearse de la noche a la mañana de un tren que está en marcha y arrasando para bueno, no sé el motivo que le ha llevado a esto", ha lamentado el aún alcalde popular, que afirma tener "claro" que la salida de Adarve del gobierno maracenero "no ha sido por motivos políticos", ya que "tenía independencia en su área como el resto de concejales, y técnicamente tampoco porque las cosas estaban saliendo. Tendrá que explicar ella qué motivos son porque no nos lo ha dado".

"Esto es una de las cosas que política pueden ocurrir, pero en estos momentos nosotros nuestra relación con ella era de lo más fluida posible", ha continuado Julio Pérez declarando en relación a si esperaban en su gobierno este cambio de parecer de la concejal de Conecta Maracena. "Estábamos inmersos en una negociación en cuanto a los presupuestos municipales y había ido bastante bien. Quizás cuando menos me lo esperaba era en este momento, y hablando con los compañeros ayer, ni me lo esperaba yo ni ellos", explicó el alcalde.

Pérez también dijo que son "una mala interpretación" las acusaciones que se vierten en el escrito de moción de censura sobre la actitud del concejal de Vox, Juan Arenas, en algunos plenos donde PSOE, IU y Conecta le acusan de insultar a trabajadoras municipales y realizar comentarios homófobos. "En un pleno parece ser, porque yo no escuché en directo, que hay un comentario, del concejal de Vox donde ellos dicen que hablo de "palmeras". Ellos presentaron un escrito solicitando una moción para que se viera en Pleno y nosotros para el próximo Pleno ordinario la íbamos a llevar", explica el regidor de Maracena.

Por ello, considera "de chiste" que ese pueda ser un argumento de peso "para romper un pacto de Gobierno". "Sería kafkiano", una "tontería aguantar que se rompa un pacto de una ciudad como Maracena por un comentario de un compañero sacado de tono. Tienen que ser más serias estas personas. Con ello demuestran lo que son", sentenció Julio Pérez.

El alcalde, en clave local, se congratuló del trabajo llevado a cabo por su equipo de Gobierno y en menos de un año haber reducido la deuda municipal un millón de euros, de los cuarenta que según Pérez, se encontraron al llegar al Ayuntamiento, y de haber reducido el periodo medio de pago a proveedores a la mitad, unos cien días. Por ello se van con la "conciencia tranquila" lamentando que Adarve, quien cumplió con el programa asignado. Además, tachó de "falsedades" las acusaciones de privatización del servicio de Ayuda a Domicilio, ya que afirma que aprobaron que los 121 trabajadores sean públicos.