Repulsa general y compromiso político tras el asesinato machista de una mujer en Caniles

El primer caso de asesinato machista registrado en la provincia de Granada desde el inicio de año y el quinto en España, la muerte de una mujer de 73 años en Caniles apuñalada por su pareja, ha provocado una cascada de reacciones en redes sociales de personas anónimas y de cargos públicos de distintos partidos políticos en todo el territorio nacional, para mostrar su repulsa e indignación por los hechos ocurridos ayer y afianzar su compromiso con las políticas de lucha contra la violencia de género.

Uno de los primeros en hacer público su "enérgica condena" por el "deleznable" suceso ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien manifestó su pesar en Twitter por esta nueva víctima que "nos hiela el corazón". También trasladó su "apoyo a la familia". En clave más política, como máximo dirigente andaluz y en un momento en el que la extrema derecha está poniendo en cuestión las políticas contra esta lacra social, Moreno expresó: "La unidad de la sociedad andaluza y el trabajo común de las administraciones son las mejores vías para poner fin de una vez a esta sinrazón".

También la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha lamentado el asesinato y ha asegurado que el Gobierno no descansará hasta que no se erradique la violencia machista. "Nos queremos vivas y es evidente que no podemos descansar hasta que no haya ni una menos. Mis condolencias a la familia y amigos de la mujer asesinada", ha escrito la titular de Igualdad en Twitter.

La diputada de Unidas Podemos que previsiblemente será nombrada delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha informado de que el marido de la víctima ha reconocido el crimen. "A veces tanto dolor te deja sin palabras. Pero no podemos dejar ni un momento de plantar cara al machismo y trabajar para cambiarlo. Es una prioridad vital. Literalmente. Hay que salvar las vidas de las mujeres. De la violencia personal, social, institucional. Ni una menos", ha aseverado Rosell.