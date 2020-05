Resignación en la Costa de Granada, que se queda con todo preparado para pasar de fase

La Costa de Granada se ha quedado compuesta y sin novio. La decisión del Gobierno de autorizar la separación de distritos en Granada para pasar a la fase 1 de desescalada ha caído como un jarro de agua fría en la Costa y también en el Nordeste, distritos que por sus datos sanitarios tenían la esperanza de poder entrar el lunes en la fase 1.

Una fase que beneficiaba sobre todo a los negocios de hostelería, que podían empezar a abrir al 50% de capacidad. Y con esa esperanza ha habido quien se ha quedado incluso con género comprado y con todo el local preparado y las medidas de seguridad establecidas para mantener la separación física de dos metros que impone la nueva norma por el coronavirus.

El presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa, Francisco Trujillo, ha explicado que la decisión "afecta negativamente" a sus negocios y a toda la Costa ya que tendrán que esperar "una semana como mínimo" para incorporarse a las nuevas fases de desescalada.

Según Trujillo, la Costa y Alpujarra, el distrito que los engloba, estaba preparada por sus datos para pasar a la fase 1 y que cuando Granada y el Metropolitano lo hicieran, pasaran por su cuenta, "como se hace en otras provincias. No pedimos nada diferente a lo que ya se ha hecho en otros sitios".

Y lo tenían todo preparado para abrir: negocios limpios, preparados con separación de mesas y espacios, mascarillas compradas, geles desinfectantes y hasta género para comenzar la actividad en el local con los primeros clientes. "Muchos ya lo tenían todo listo y ahora habrá que esperar", lamenta. Los chiringuitos, según su presidente, estaban adaptados según las normas del BOE ya que están en contra de otro tipo de medidas como "mamparas o delimitación de playas". "Hay que hacer un esfuerzo por informar y concienciar, el resto de limitaciones no nos parecen", asegura Trujillo.

Porque los chiringuitos estaban esperanzados con poder pasar de fase ya que aunque no estuvieran abiertas aún las playas, "era importante no quedarnos atrasados respecto al resto de destinos". "Lo importante es pasar las fases ya que quien esté preparando sus vacaciones para venir a la playa cuando se pueda, puede no elegirnos como destino y sí otros sitios que hayan pasado".