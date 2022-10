"Si me voy contigo me voy a escapar": la carta del niño acogido de Granada que no quiere volver con su madre biológica

El pequeño Javier, de 11 años y acogido por Mayka y Salvador, una pareja residente en el Área Metropolitana de Granada, pide que su opinión sea tenida en cuenta. Su madre biológica, tras superar problemas de salud, ha pedido que el menor vuelva con ella, y un juez se lo ha concedido. Ahora, la pelea de los padres de acogida es porque se escuche al niño y su opinión se tenga en cuenta, ya que legalmente no puede declarar ante los Tribunales por no tener 12 años.

Este fin de semana, familiares y amigos de la familia de acogida se han concentrado en Ambroz, núcleo de población de la localidad de Vegas del Genil, para mostrar su apoyo tanto a la familia como al pequeño, y denunciar lo que ellos consideran una injusticia.

Javier, a quien desde que esta situación le han aparecido problemas de nervios y ansiedad, no fue junto a sus padres de acogida a la manifestación. Pero sus palabras se escucharon en boca de Mayka, quien leyó una carta manuscrita del menor y en la que pide que se le escuche.

"Hola mamá, te escribo esta carta porque ya estoy harto de que yo no tenga opinión de nada y eso no es justo, porque yo no quiero irme contigo y, si me voy me voy a escapar, porque yo al lado tuya no soy feliz", empieza esta carta dirigida por Javier a su madre biológica".

Javier asegura en este texto que ahora tiene a sus amigos, familia y todo junto a sus padres de acogida. "Pero cuando digo familia no me refiero a ti, me refiero a mis padres los que me cuidan, me ayudan, me dan de comer y hacen todo por mí, cosa que no hiciste nunca".

"Tú dices que me quitaron de tus manos, pero no. Fuiste tú la que hizo que me quitaran de tus manos. Ya no me mientes porque te crees que tengo tres añitos, pero tengo 11. Te crees que soy tonto, pero no tengo nada de tonto", alega el menor, a quien sus padres de acogida piden que el juez le escuchen.

Javier pide a su madre biológica "que pares y me dejes en paz", y asegura que "aunque no pares, no me voy a mover de mi casa". "Yo solo te lo digo porque no vas a conseguir nada. No te deseo el mal, al reves, ojalá te cures y todo, pero déjame vivir".

"¡Solo quiero ser feliz!", firma el menor para concluir una carta que refleja cuál es el sentimiento real de este pequeño.

Amenaza de huida

La madre de adopción, Mayka, ha asegurado a Granada Hoy que la amenaza del menor es real, y que la situación de estrés en la que vive no le está permitiendo en las últimas semanas hacer una vida normal, con sus amistades y realizando sus actividades habituales.

"El díce que se va a escapar, pese a que nosotros hemos intentado facilitar el cambio y el acudir junto a su madre. Le hemos preguntado ya muchas veces si está seguro de que no quiere probar e ir con su madre, pero él está centrado en que no se quiere mover", ha asegurado Mayka.

La madre de acogida ha asegurado que ellos, como padres adoptivos, solo quieren que el juez escuche a Javier, y que no están obligando al menor a quedarse con ellos, sino todo lo contrario. Entienden que la situación es complicada, pero que solo buscan lo mejor para él.

"La madre también tiene su derecho, por supuesto, y nosotros no se lo negamos. Él es quien asegura que no se quiere ir y quien solo quiere ser escuchado por un juez, como ha expresado en esta carta dirigida tanto a su madre como al juez que ha dictaminado la sentencia", ha comentado.

Mayka asegura que Javier solo quiere contar como ha sido su vida hasta antes de llegar con ella y Salvador, lo que ha vivido, por las familias que ha pasado "y el destrozo de vida que le han hecho con tanto cambio vivido".

"Aquí los importantes no somos ni la madre biológica ni nosotros. Aquí cuenta el niño, que es el que está pidiendo que se lo escuche. Nada más", concluye la madre de acogida.

Cumplimiento de la sentencia

Mayka y Salvador han pedido ayuda a través de las redes sociales y a los medios de comunicación para dar a conocer su caso, en espera de que la situación se revierta y que el menor pueda quedarse en su domicilio actual y no volver a cambiar de vida nuevamente, tras muchos años de vueltas con su situación.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía han informado de que, con su actuación, la administración autonómica está dando cumplimiento a una sentencia judicial que determina que el menor tiene que volver con su madre biológica.

Para el reintegro del menor con su madre se tiene que elaborar, han explicado, un plan de acoplamiento que intente evitar o minimizar cualquier tipo de sufrimiento para el niño, cuya vuelta se hará de forma progresiva y explicando el proceso a todas las partes implicadas.

Según la Junta, la madre biológica del niño recurrió tanto el desamparo del menor como su acogimiento y un juzgado le dio en un primer momento la razón, decisión judicial que fue recurrida entonces por la administración autonómica al considerar que no se daban las garantías para su vuelta.

No obstante, tras ese recurso, la Audiencia de Granada ha confirmado que el menor debe regresar con su madre biológica y, una vez que este pronunciamiento sea firme, existe un plazo de diez días para elaborar el plan de acoplamiento y un máximo de cuatro meses para que regrese con su progenitora.