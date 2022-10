Unos padres de Granada luchan por mantener a su hijo en acogida y piden que el juez escuche al menor

Mayka y Salvador, una pareja residente en una localidad del Área Metropolitana de Granada, denuncian que un juzgado va a obligar a su hijo de acogida, Javier, de 11 años y que ya lleva con ellos más de tres años de forma estable, a volver con su madre biológica en contra de la voluntad del propio menor.

Estos padres han pedido ayuda a través de las redes sociales y a los medios de comunicación para dar a conocer su caso, en espera de que la situación se revierta y que el menor pueda quedarse en su domicilio actual y no volver a cambiar de vida nuevamente, tras muchos años de vueltas con su situación.

Según ha asegurado Mayka a Granada Hoy, después de varios años con familias de acogida temporales, Javier llegó a su vida hace tres años y medio y ahora está "totalmente integrado" en la familia y en el entorno.

"Él lleva ahora una vida normal y es feliz. Tiene sus amigos, va al colegio, hace actividades. Es un niño como otro cualquiera, y eso es algo que no tenía antes. Y no queremos que su situación vuelva a cambiar ahora que tiene una estabilidad", ha comentado Mayka.

La madre biológica del menor, ahora recuperada de diversos problemas de salud, ha reclamado recuperar la custodia de su hijo ante un juzgado y éste se lo ha concedido, sin escuchar las opiniones ni de los padres de acogida ni del propio niño, según denuncian los acogedores. Se da la circunstancia de que un menor solo puede acudir a declarar a un juzgado a partir de los 12 años, edad que por muy poco Javier no tiene.

"A él no se le ha escuchado, y lo que queremos es que su opinión se tenga en cuenta. Que él pueda contar al juez como es su vida ahora y lo feliz que está con nosotros, y como por fin tiene una vida normal que se le ha estado negando desde que era muy pequeño. Él ya es suficientemente mayor y maduro como para tener conciencia y expresar su voluntad", ha denunciado la madre de acogida.

Esta situación ha generado en Javier, según su madre de acogida, una situación de ansiedad, nervios y estrés muy grande que le está pasando factura a su salud. Los nervios no le dejan hacer esa vida normal que con Mayka y Salvador había recuperado.

"Ha pasado por varias familias temporales, ha estado en cinco colegios diferentes, y ahora que por fin tiene estabilidad quieren otra vez moverlo, entrar en un nuevo centro escolar, cambiar de amistades... es un sinsentido", ha valorado Mayka.

La madre de adopción también ha declarado que, ante esta decisión tomada por los Servicios de Menores de la Junta de Andalucía y por un juzgado, no cabe recurso, por lo que no pueden reclamar y no pueden evitar que Javier regrese con su madre biológica, pese a que el deseo del menor es permanecer con su familia de acogida. La comunicación con el servicio social es buena, pero consideran que no han hecho un esfuerzo para atender sus demandas.

"Javier no es un juguete que puede ir pasando de mano en mano, rompiendo toda su infancia y no dejándolo ser feliz. Esta decisión se toma en contra de la voluntad del menor, que se niega rotundamente a irse con su madre biológica y está en estado de ansiedad. El servicio de menores nos atiende, pero no han luchado por nosotros ni por el menor, por lo que hemos decidido hacer el caso público y visible", ha afirmado la madre de acogida.

Los padres de acogida esperan que la Justicia y la Junta de Andalucía rectifiquen y, al menos, dejen a Javier declarar su situación y contar cuál es su voluntad plena, y que así pueda pasar este mal momento y seguir siendo feliz.

Cumplimiento de una sentencia

Por su parte, fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad han informado de que, con su actuación, la administración autonómica está dando cumplimiento a una sentencia judicial que determina que el menor tiene que volver con su madre biológica.

Para el reintegro del menor con su madre se tiene que elaborar, han explicado, un plan de acoplamiento que intente evitar o minimizar cualquier tipo de sufrimiento para el niño, cuya vuelta se hará de forma progresiva y explicando el proceso a todas las partes implicadas.

Según la Junta, la madre biológica del niño recurrió tanto el desamparo del menor como su acogimiento y un juzgado le dio en un primer momento la razón, decisión judicial que fue recurrida entonces por la administración autonómica al considerar que no se daban las garantías para su vuelta.

No obstante, tras ese recurso, la Audiencia de Granada ha confirmado que el menor debe regresar con su madre biológica y, una vez que este pronunciamiento sea firme, existe un plazo de diez días para elaborar el plan de acoplamiento y un máximo de cuatro meses para que regrese con su progenitora.