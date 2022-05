Tiempo en Granada | La lluvia, de resaca en Granada

La lluvia no pudo impedir ayer que Granada disfrutase del regreso de las Cruces (y eso que se alió con un día laborable), por eso para este miércoles las precipitaciones se quedarán un día más, quizá con el objetivo de seguir arruinando la fiesta, al menos eso es lo que se desprende del parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el 4 de mayo.

De esta forma, los cielos de la provincia permanecerán cubiertos durante toda la jornada, llegando a descargar durante la tarde, especialmente en zonas del norte y el centro, de hecho la Aemet tiene previsto activar el aviso amarillo por tormentas en las comarcas de Baza y la Cuenca del Genil a última hora de este jueves. Pero esto no quiere decir que el resto de la provincia pueda guardar el paraguas, pues las previsiones de la Agencia estiman un 100% de probabilidad de lluvia en toda la región y durante todo el día, aunque remitirán ya entrada la medianoche.

Lo que sí supondrá un alivio es que, aunque muy probables, las lluvias no serán muy cuantiosas, pues salvo primeras horas de la tarde, cuando caerán aproximadamente dos litros por metro cuadrado, el resto de la jornada se mantendrá muy alejada de esta cantidad.

Las temperaturas, por su parte, irán en consonancia con un día de cielos cubiertos, con termómetros que se mantendrán estables respecto al martes y que, salvo Loja (21) no superarán los 20 grados, y eso en a partir de las 17:00, pues según se recoge en la Aemet, lo normal es que el mercurio se mueva en unos 10 grados.

El lado bueno en este caso es que las mínimas también rondarán la decena, por lo que no habrá que preocuparse por un gran cambio térmico este jueves y no será necesario llevarse una chaqueta por si luego refresca.