Vox denuncia que el equipo de gobierno de Loja lleva cuatro meses sin entregar la documentación de los 973.000 euros del presupuesto de fiestas

El portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Loja, Jesús Lobato, ha denunciado que el Ayuntamiento gobernado por el PP lleva casi cuatro meses sin entregar la documentación detallada sobre los gastos del municipio en fiestas durante 2023, una información que Vox solicitó el pasado 25 de septiembre y que, a día de hoy, ha recibido la callada como respuesta.

Jesús Lobato ha explicado que Loja dedicó el pasado año 973.000 euros a fiestas con una población de apenas 20.000 personas, mientras que el Ayuntamiento de Granada, que cuenta con más de 233.000 habitantes, destina a este concepto 673.000 euros. "La opacidad de este Ayuntamiento, que se ha acostumbrado a no rendir cuentas utilizando su mayoría absoluta, va más allá y tampoco nos ha facilitado el informe económico que requerimos hace también cuatro meses sobre las actividades deportivas y eventos como la Feria Grande", ha denunciado Lobato, que también ha mostrado su disconformidad sobre la información recibida sobre el evento Juve Loja, que se limita a unas hojas de Excel sin aportar las facturas y el retorno económico de las actividades. "Ustedes quieren agilidad cuando presentan alguna iniciativa para su aprobación, pero cuando somos nosotros los que requerimos información para ejercer nuestra labor de control al gobierno local es harina de otro costal", ha puntualizado Lobato.

Además, el portavoz de Vox en Loja ha lamentado que el equipo de gobierno del PP envió el borrador del presupuesto para 2024 apenas 45 minutos antes de la comisión informativa y que el pleno de aprobación tuvo lugar tan solo seis días después. "No nos han dado ni una semana para hacer un estudio pormenorizado del borrador de presupuestos, sobre todo teniendo en cuenta que Vox no solicitó secretario de grupo para no aumentar el desmedido gasto político de este Ayuntamiento, una muestra más de que este equipo de gobierno está más centrado en el autobombo que en la gestión y en el debate de ideas para mejorar la vida de los vecinos de Loja", ha subrayado Lobato.