Andalucía Por Sí descarta apoyar al PP en la alcaldía de Motril

El portavoz de Andalucía Por Sí en el Ayuntamiento de Motril, David Martín, ha informado sobre los acuerdos alcanzados en la asamblea celebrada este lunes en la que afiliados y simpatizantes de la formación que consiguió tres concejales en las elecciones del 26M, ha aprobado por mayoría no apoyar la candidatura del Partido Popular a la alcaldía motrileña el próximo sábado a mediodía.

El portavoz de AxSí en Motril, David Martín, ha manifestado que ya dejaron claro “desde la campaña electoral que no pactaría a cualquier precio para gobernar la ciudad porque el objetivo era trabajar por los demás y no buscar un cargo político”.

Martín ha afirmado que durante la pasada semana ha mantenido encuentros “con los representantes de todos los partidos políticos que tienen capacidad para gobernar o para formar gobierno en Motril”. Del mismo modo, el líder de Andalucía Por Sí ha lamentado la actitud mantenida por la candidata popular “que prácticamente se sentó conmigo por compromiso, manteniendo una actitud distante y poco dialogante”.

David Martín ha declarado que “nosotros no vamos a ser marioneta de nadie, los tres concejales de Andalucía Por Sí en Motril tenemos nuestro trabajo y no necesitamos entrar en el Equipo de Gobierno para subsistir por lo que no íbamos a pactar a cualquier precio y apoyar al PP partido que si bien ha ganado las elecciones ha perdido dos concejales y casi 2.000 votos con respecto a los comicios de 2015”.

“Nosotros si entramos a gobernar Motril es para poder hacerlo de verdad y en beneficio de la ciudad, y no para ponernos a trabajar al servicio del Partido Popular” ha afirmado Martín, quien ha añadido que “ideológicamente no podemos dar nuestro voto a un partido tan opuesto a nuestras ideas”.

Finalmente, David Martín ha remarcado que “Andalucía Por Sí viene a pelear con uñas y dientes para que las administraciones no sigan riéndose de la ciudad, porque Motril eres tú”.