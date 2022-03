La agroindustria y el agua, a debate en el cuarto foro de Granada Conectada en el Puerto de Motril

El Puerto de Motril acogerá el cuarto foro de debate organizado por la iniciativa liderada por el empresariado granadino, Granada Conecta, donde se debatirá sobre la agroindustria y el agua, dos asuntos vitales para la economía granadina, y en el que se hablará sobre la financiación y el crecimiento sostenible y las perspectivas de futuro que generan; la innovación y el papel de los centros de investigación al servicio de la agroindustria; la producción y la comercialización; la gestión del agua y las infraestructuras; y el empleo, el talento y la formación en el sector.

Un espacio de debate, aprendizaje y conclusiones, de la mano de expertos que aportan su sabiduría, y que estará protagonizado por ponentes de alto nivel, como Eduardo Valverde, gerente de Conde de Benalúa y consejero de C.R.D. Montes de Granada; José Luis Lapuente, director general de la Denominación de Origen Calificada Rioja; Ignacio Elola, consejero delegado del Grupo Lactalis Iberia; y Fernando Martín Callejón, gerente de PROCAM, Sociedad Cooperativa Andaluza y representante sectorial de agricultura ecológica en Cooperativas Agroalimentarias de Granada. Los cuatro ponentes estarán moderados por la periodista y presentadora de informativos de Telecinco Ángeles Blanco.

Junto a ellos, intervendrán otros expertos de prestigio como Fulgencio Torres, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Granada; Matilde Barón, directora de la Estación Experimental del Zaidín; Macarena Díaz, vicepresidenta de la Denominación de Origen Aceite de Oliva Montes de Granada; José Manuel Pérez, director de EFA El Soto; y José García Fuentes, presidente de Autoridad Portuaria de Motril.La Cámara de Comercio de Granada (CCG) y la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) son dos de las entidades impulsoras de GranadaConectada. Su presidente, Gerardo Cuerva, cree que en esta iniciativa empresarial como es Granada Conectada "no podía faltar uno de los grandes sectores de la provincia, el agroalimentario, y un aspecto, la gestión del agua, tan directamente ligado a él. Me parece que generar valor a partir de nuestros productos del campo o la ganadería es una de nuestros grandes desafíos. Ya sea a través de la mejora de la comercialización, de la unión de empresas, de la innovación o de la digitalización, un aspecto que a veces no se contempla en el campo y que, sin embargo, puede hacernos marcar diferencias". Para el presidente de los empresarios granadinos, "los productos de Granada tienen calidad y atractivo y nuestra obligación es aprovecharlos generando un sector más fuerte y haciendo, además, una gestión sostenible y rigurosa de nuestros recursos naturales".

Por su parte, Juan Ignacio Zafra, director en Andalucía Oriental de CaixaBank, entidad que presenta el foro y lidera esta iniciativa junto a las instituciones empresariales, destaca que "la agroindustria es, sin duda, nuestra fortaleza: desarrollo, tecnología, innovación… Y el agua, nuestro gran reto. Es el factor limitativo más importante que tiene nuestra magnífica agroindustria, tanto para Granada como para Andalucía y España. Buscar soluciones y desarrollos que seguro que se hablarán en este foro pueden ser de vital importancia para incrementar las rentas per cápita del sector".

Cuarto foro

El foro de agroindustria y el agua es el cuarto foro que celebra Granada Conectada, tras los de deporte, turismo y gastronomía y salud. En las próximas semanas se celebrarán también sobre cultura, comunicación y publicidad, nuevas tendencias en ciencia, tecnología e innovación y economía.

Al finalizar todos ellos, se elaborará un documento con las principales conclusiones de los mismos que los empresarios entregarán a los representantes de las instituciones granadinas para que puedan ponerlas en práctica para el desarrollo futuro de Granada y su provincia.