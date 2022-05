El alcalde de Otura pide al PP que "deje de mentir a los vecinos" sobre el carril bici

El levantamiento del carril bici de Otura para soterrar unos cables, apenas un año después de su inauguración, crea discrepancias entre el Gobierno municipal y los portavoces del PP sobre las posibles responsabilidades. Tras las declaraciones del Grupo Popular en la Diputación de Granada que acusaban al Ayuntamiento de Otura de "falta de previsión", el alcalde otureño, Nazario Montes, es contundente y califica de "esperpento político" dichas declaraciones.

"Ambos portavoces del PP saben perfectamente que esta obra la realiza Endesa para soterrar cables, no el Ayuntamiento de Otura, y que el carril bici lo construyó la Diputación de Granada, no el Ayuntamiento de Otura, pero una vez más mienten sin pudor a los vecinos con el único objetivo de atacar políticamente a este alcalde, a quien no ganan en las urnas", señala Montes.

El regidor apunta que si el portavoz popular en el municipio "hubiera hecho su trabajo, estudiándose el expediente antes de dar una rueda de prensa, habría podido comprobar que la solicitud de Endesa para realizar esta necesaria actuación llegó al Ayuntamiento meses después de que la Diputación iniciara las obras del carril bici. El PP debería entender que este alcalde no tiene una bola de cristal para adivinar que esto iba a ocurrir".

En este sentido, el responsable municipal señala que el Partido Popular "solo busca el titular fácil y confundir a los vecinos de Otura, algo a lo que por desgracia nos tienen más que acostumbrados, y que demuestra una evidente falta de seriedad y de proyecto político". Y recuerda que hace solo unos meses, "Víctor Fernández hizo otro ridículo espantoso diciendo que Correos iba a cerrar la oficina de Otura para trasladarla a Alhendín, y justo la semana pasada Correos nos ha elegido como la mejor oficina de toda España. Otro ejemplo más de esta política de pandereta a la que por desgracia nos tiene acostumbrados el PP de Otura".

Motivo por el que Nazario Montes pide a los populares que "pidan perdón por la ruina que han traído a Otura sus años de nefasto gobierno en el Ayuntamiento, que pagaremos varias generaciones de otureños, y dejen de hacer el ridículo con denuncias falsas como la de este carril bici".