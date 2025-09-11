Crimen de Prado Negro: 250 guardias civiles, 12 horas de negociación y un final agridulce

La tranquilidad de la pedanía de Prado Negro, en plena Sierra de Huétor de Granada, se ha visto interrumpida por un suceso que empezó con la peor de las situaciones, el fallecimiento por disparos de un vecino; pero que acabó de la mejor manera posible, con la mujer del fallecido liberada sin daños tras ser retenida y con el agresor detenido. Un suceso que ha movilizado a 250 agentes de la Guardia Civil, tanto de la Comandancia granadina como de la Unidad Especial de Intervención (UEI) del Instituto Armado, por una zona montañosa llena de chalets en la que apenas viven habitualmente una veintena de personas.

Mientras la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas del crimen, los vecinos intentan asimilar una tragedia que ha sacudido de lleno la tranquilidad de este enclave. Con la sensación agridulce de haber perdido a un vecino muy querido, pero haber conseguido que se detenga al autor de los hechos y haber liberado a la mujer sin que le ocurriera nada.

Según ha informado la Guardia Civil de Granada, el detenido tiene 61 años y se le investiga por la presunta comisión de los delitos de asesinato con arma de fuego y detención ilegal. Después de la larga noche en Huétor Santillán, se encuentra en dependencias de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Granada, la cual se ha hecho cargo de las actuaciones.

El Instituto Armado ha confirmado que el presunto asesino era poseedor de licencia de armas, y los pocos vecinos que hablaban este jueves con la prensa destacaban que tenía al menos una escopeta de caza y una pistola. En cuanto a los motivos, los agentes trabajan con la hipótesis de desavenencias vecinales, unas desavenencias que confirman a este periódico quienes conocían a los implicados, y que horas después todavía no han sido capaces de procesar.

Todo comenzó sobre las 15:00 horas de este miércoles, cuando la Guardia Civil recibe un aviso en el que se informa de la muerte por disparo con arma de fuego de un hombre de 67 años en Prado Negro. El presunto autor, el ahora detenido, colisionó su vehículo contra el de la víctima y su esposa cuando ambos regresaban a la pedanía después de pasar la mañana en Granada, y se disponían a entrar en su finca.

Tras la colisión entre los coches, el detenido se acercó y disparó con un arma corta, presuntamente una pistola, contra el conductor del vehículo, un hombre ya jubilado, ocasionándole la muerte. Después, bajó del coche a la esposa de la víctima y la llevó consigo por la fuerza hacia su casa, a pocos metros de la finca del matrimonio.

Los agentes se despliegan rápidamente en el lugar de los hechos y trataron de deponer la actitud del agresor, pero el autor de los hechos se encierra con la esposa de la víctima mortal y amenaza con disparar contra ella y contra sí mismo ante cualquier movimiento.

Una negociación de 12 horas en pleno parque natural

Es en ese momento cuando la Guardia Civil da inicio a un operativo para asegurar la zona, liberar a la mujer y detener al autor de los hechos. En el lugar, acordonado sin posibilidad de acceso, se desplegó también la Unidad Especial de Intervención (UEI), la unidad de élite de la Guardia Civil especializada en operaciones de alto riesgo como secuestros, toma de rehenes, antiterrorismo y protección de personalidades, para tratar que el autor dejara salir a la mujer, contactando con él en varias ocasiones durante la tarde y la noche.

Comenzó entonces una negociación que se prolongó hasta más allá de las tres de la madrugada de este jueves. La noche cayó sin que hubiera avances, y a la zona comenzaron a llegar tanto periodistas como familiares tanto de la víctima como de la mujer retenida. Sobre las dos de la madrugada se vivieron momentos de tensión en la zona perimetrada que rodeaba la vivienda en cuestión, puesto que los propios familiares comenzaron a presionar para que se procediera al rescate. Los agentes de la Benemérita los tranquilizaron asegurándoles que habían hablado con la mujer retenida y se encontraba en buenas condiciones.

Finalmente, el suceso llegaba a su final a las 03:45 horas de este jueves, tras 12 horas de negociación, cuando los agentes logran que el autor de los disparos dejara salir a la mujer. Minutos después, a las 04:30 horas, la Guardia Civil accede al lugar donde se encontraba el autor y procede a su detención sin que se produzca violencia ni lesiones ni al detenido ni a los efectivos desplegados.

El Ayuntamiento de Huétor Santillán, al que pertenece la pedanía, ha emitido una resolución en la que expresa su "más sentido pésame y todo nuestro apoyo a la familia y allegados de nuestro vecino, víctima del trágico suceso" de este miércoles, y ha declarado tres días de luto oficial. El alcalde, José Carlos Ortega, ha dado las gracias por la "profunda labor y la magnífica intervención de la Guardia Civil que han trabajado sin descanso para atender esta situación", y se ha mostrado muy consternado por la situación.