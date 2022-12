Una inversión de 3,5 millones para reconstruir la zona afectada por el incendio de Los Guájares

Hace tres meses todo se paró en Los Guájares. La vida apacible de los vecinos de este enclave de la comarca de la Costa se vio interrumpida por la virulencia de las llamas de un incendio que mantendría en vilo a toda una provincia, que vería como, día tras día, el fuego se iba expandiendo y arrasando todo a su paso hasta alcanzar un total de 5.500 hectáreas de monte repartidos entre cinco términos municipales – de la Costa y el Valle-. Un amplio dispositivo de medios trabajó a destajo, día y noche, para estabilizarlo tras seis días sin tregua, y controlarlo poco después.

Dos meses más tarde, las máquinas comienzan a trabajar en la zona cero para intentar devolverle parte de su aspecto, lo antes posible. Unas obras de emergencia que se realizarán sobre una superficie de algo más de 1.450 hectáreas de montes públicos para mitigar el riesgo por precipitaciones, y que supondrá, además, el arreglo de varios caminos forestales, gracias a una inversión por parte de la Junta de Andalucía de 3,5 millones de euros.

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, acompañado por la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, el director general de Política Forestal y Biodiversidad, Giuseppe Aloisio, el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados, el delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Manuel Francisco García y cuatro de los alcaldes de los municipios afectados –Los Guájares, El Pinar, Pinos del Valle y Albuñuelas- , han visitado el enclave donde se inició todo el pasado 8 de septiembre.

Fernández-Pacheco ha explicado que la partida destinada para los trabajos de reparación de la zona afectada, que tienen un plazo de ejecución de nueve meses, asciende a 3.521.627 euros, y ha calificado el incendio como uno de los más virulentos de los últimos tiempos. Los primeros días del incendio, "los vientos cambiantes y la orografía complicada" propició que se propagara con gran rapidez, "fue un incendio de gran virulencia, las previsiones meteorológicas no siempre acertaban y las circunstancias nos castigaron bastante".

Al hilo, el responsable del ramo ha recordado que fueron unas jornadas muy duras en las que participaron multitud de personas, no solo de la provincia de Granada, ya que se movilizaron medios del Infoca de otras zonas de Andalucía, a la que se sumaron multitud de voluntarios y una gran cantidad de aeronaves. "Nuestro agradecimiento a todos aquellos que estuvieron luchando en primera línea contra el fuego, y al equipo humano del Infoca que nos demostraron, una vez más, que todos los andaluces podemos estar orgullosos y tranquilos de saber que contamos con el mejor dispositivo de extinción de incendio que hay en toda España".

Las obras que se están ejecutando están dispuestas en cuatro lotes o espacios diferenciados con el objetivo de desarrollarlas de forma rápida, segura y simultánea. De hecho, y debido a la existencia del riesgo en la seguridad de las personas y los bienes, se han iniciado por vía de emergencia, con el objetivo de minimizar los procesos erosivos que se pueden generar por la acción de las lluvias. Se trabaja en cuatro zonas o lotes sobre una superficie total de 1.450,32 hectáreas.

El primero de los lotes, con 465,56 hectáreas, integra las actuaciones que se desarrollan en el monte público Pechos de la Galera, en el término municipal de Los Guájares. El segundo lote, de 350,83 hectáreas corresponde a las actuaciones en los montes públicos Puerto de la Toba –Albuñuelas-, terrenos comunes y monte del pueblo de El Valle.

En tercer lugar, con 405,6 hectáreas comprende terrenos de los montes públicos de Cerro Chinchirina -en El Pinar y El Valle- y en la zona de La Llanadas -El Pinar-, además de en el comunal de Los Guájares.

Por último, con 228,33 hectáreas, abarca superficie de los montes públicos de Guájar La Vieja --Los Guájares- y la cordillera de la Venta de la Cebada -El Pinar-.

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha reseñado que el suelo ha sido uno de los grandes afectados, "los riesgos asociados a este incendio, y los días de lluvia dejan muestra de ello, tienen que ver con las correntías que se pueden dar lugar una vez que la masa arbórea ya no está y el suelo ya no tiene esa resistencia natural que le da la cubierta verde". Además, ha recalcado que es una zona donde "confluyen cuencas que dan lugar a embalses muy importantes para esta provincia, no nos podemos permitir el lujo de que esos suelos acaben contaminando o perjudicando los embalses".

Por su parte, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha agradecido a Sostenibilidad la respuesta de cara a la recuperación del espacio vegetal en la zona y también su prontitud ya que, en apenas dos meses, se está hablando de que las obras de emergencia ya han dado comienzo. "Muchas gracias por preparar de forma rápida los contratos de emergencia, para empezar a trabajar ya. Se demuestra con hechos cuando un Gobierno se pone a trabajar y toma decisiones rápidas, invirtiendo además un presupuesto importante -3,5 millones- que denota el compromiso y la sensibilidad de un Gobierno que, ante catástrofes como esta, desde el primer día se pone a trabajar pensando en recuperar estos espacios".

EL INCENDIO

El incendio se iniciaba el 8 de septiembre en el paraje de Guajar Alto y pronto llegó a afectar a terrenos situados en hasta cinco municipios: Los Guájares, El Pinar, Albuñuelas, El Valle y Vélez de Benaudalla.

Con vientos cambiantes y una combinación de elevada carga disponible de combustible vegetal y una orografía adversa, el fuego se propagó rápidamente y adquirió gran virulencia llegando a amenazar a núcleos urbanos.

Tras varias jornadas de extinción, que exigieron la participación de una importante cantidad de recursos humanos y aeronaves trabajando en condiciones muy complejas y adversas, el incendio se dio por controlado el 15 de septiembre, si bien la extensión del incendio unido a la abundancia de puntos calientes, imposibilitaron su extinción definitiva hasta el pasado 5 de octubre.

Ahora trabajan en la zona para intentar devolverle parte de su aspecto original a los distintos caminos afectados; una vez que concluyan las labores, se trabajara en la posible reforestación, ya que los técnicos esperan a la primavera para comprobar que zonas resurgen de sus propias cenizas, ya que no se da todo por perdido.

Los alcaldes de los municipios afectados han calificado de buenas noticias el inicio de las obras transcurrido tan poco tiempo. Así, el responsable de Los Guájares, Antonio Mancilla, ha puesto en valor la "rapidez" y "celeridad" con la que se están haciendo las cosas. "Son obras de emergencias para evitar la erosión, restaurar cauces y algunos caminos, además agradecemos a las empresas adjudicatarias que han tenido a bien contratar a personal de los municipios afectados, por lo que solo podemos valorar todo esto de forma muy positiva dentro de la desgracia que hemos sufrido".

Mancilla ha indicado que tienen que empezar a trabajar también en la regeneración del monte, "una vez que pase la primavera, y de cara al invierno que viene, tenemos que estudiar cómo recuperar nuestro monte. Ahora mismo hay muchas asociaciones y vecinos que se han puesto en contacto con nosotros porque quieren ayudar, y tenemos que ver la mejor forma de canalizar toda esa ayuda".

En la misma línea, el alcalde de Pinos del Valle, Francisco Titos, ha agradecido a la Junta de Andalucía por la rapidez en la actuación ya que la situación en la que se había quedado el terreno, hacía "ponerse en lo peor en días de lluvia como hoy, se corre un gran riesgo por las correntías y no podíamos esperar mucho más a que se iniciasen las obras. De hecho, en Pinos del Valle, las máquinas llevan trabajando ya dos semanas en el desbroce de caminos".

La alcaldesa de El Valle, Sandra García, ha mostrado su satisfacción por el compromiso mostrado por la Junta y porque las empresas contratadas para llevar a cabo las actuaciones son de la zona.