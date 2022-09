Cerca de 300 efectivos trabajan en el incendio forestal de Los Guájares

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha incorporado a personal de otras bases de la comunidad autónoma en los trabajos de extinción del incendio que se inició el pasado jueves en Los Guájares, y que hasta el momento lleva más de 2.000 hectáreas calcinadas. Tres días en los que los vecinos conviven con el ruido de los helicópteros y aviones, el olor a quemado, el corazón en el puño por ver como el fuego va arrasando todo a su paso, y la vista constante en el cielo con la esperanza de que todo termine.

La escarpada orografía y un viento desfavorable los dos primeros días, ha complicado todos los trabajos. Sobre el terreno un operativo de cerca de 300 personas que trabajan, casi sin descanso, llegadas desde toda la geografía andaluza, y para los que el paso de los días empieza a pesar, aunque cada vez ven más cercano el punto y final al poder sofocar el incendio en todos sus frentes.

El delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Manuel Francisco García, explica que la segunda noche de trabajo en los distintos frentes del incendio de Los Guájares ha sido buena gracias al poco viento imperante en la zona, que ha permitido que las más de 200 personas que trabajan sobre el terreno puedan contener el avance del fuego.

García indica que uno de los principales objetivos era contener el incendio y evitar que se propagase por la zona de la resinera, por la gran masa forestal imperante, "ahora los trabajos están más centrados en la zona de Pinos del Valle para que el fuego no se extienda al Valle de Lecrín. El fuego continúa activo, pero hoy somos más optimistas que ayer".

Por su parte, el director del centro operativo regional del Infoca, Juan Sánchez, relata que durante la noche se ha conseguido contener la zona noroeste, "era la que tenía más continuidad y más peligro", y a lo largo del día los trabajos se centraran en la zona norte y cercana al Valle de Lecrín. "El incendio no está estabilizado, continúa avanzando en todos sus frentes activos, pero todo va a contra corriente, en pendiente y sin viento, por lo que la velocidad de avance es muy escasa".

Al hilo, cuenta que "ahora tenemos que ir punto por punto, zona caliente por zona caliente, rematando desde tierra. Es un trabajo laborioso y largo que nos va a llevar todo el día, la noche y seguramente parte de mañana".

Sánchez señala que no hay un único frente, "tenemos unas zonas activas, no hay un frente porque el incendio no está avanzando de una forma descontrolada. Es cierto que las zonas activas pueden suponer entre ocho y diez kilómetros de zonas trabajo, pero no son continuas".

Hasta el puesto de mando avanzado instalado en Albuñuelas se ha trasladado el diputado nacional popular Carlos Rojas, quien ha agradecido el trabajo incansable que están realizando todos los actores implicados desde el primer momento en el incendio. "Es una situación complicada, un incendio de estas características puede despertarse si cambia el viento y darle la vuelta a todo, y el despliegue de medios que hay participando es impresionante. Han venido de toda Andalucía, con una coordinación puntal, en todo momento con una dirección ejemplar y hay que agradecer que estamos en buenas manos, con unos profesionales que cada día dan ejemplo, y realizan una tarea francamente difícil, pero con mucho tesón".

En la misma línea, el presidente del PP de Granada, Francisco Rodríguez, resalta la gran movilización de personal desplegado que "hasta que no lo ve uno de cerca, no te das cuenta de la realidad. Unas 250 personas que están dentro del dispositivo y que han dado tranquilidad, no solo a los alcaldes de los municipios afectados que llevan preocupados todos estos días, pero sobre todo a la población".