Un Mirage F1, monumento al Ejército del Aire en Huéscar

Este domingo ha quedado inaugurado oficialmente el monumento al Ejército del Aire y el Espacio en la ciudad de Huéscar. Se trata de un avión caza Mirage F1, cedido por el Ejército, perteneciente al Ala 14 de la Base Aérea de Los Llanos en Albacete. Ha quedado situado en a explanada de la puerta principal del Convento de San Francisco, una de las entradas a la localidad.

La idea de erigir este monumento surgió tras el acto civil de Jura de Bandera que se realizó en la Plaza Mayor de Huéscar en abril de 2023, que estuvo presidido por el teniente general del Ejército del Aire Javier Fernández, hijo de Huéscar, que ofreció el aparato en forma de donación en depósito, por ser uno de los aviones que el militar pilotó personalmente. En pleno municipal de final de mayo del año pasado, el Consistorio aprobó solicitar la donación del avión y comenzar los trámites hasta hacerlo realidad. La cesión es por un periodo de cinco años prorrogables.

Las autoridades civiles y militares posan junto al avión cedido por el Ejército del Aire. / Juan Miguel Alonso

Durante la ceremonia se aprovechó para rendir homenaje a todos los pilotos fallecidos en acto de servicio, en particular al capitán Santiago Rodríguez y al teniente Álvarez Corbalán, hijos de Huéscar. Con tal motivo, se depositó una corona de laurel a pie del Mirage F1 y un escuadrón de la Base Aérea de Armilla dispararon salvas de honor. El acto estuvo presidido por el alcalde de Huescar, Ramón Martínez, acompañado de parte de la corporación municipal, los tenientes generales Javier Fernández y José Luis Figuero, y el subdelegado de Defensa en Granada, el teniente coronel Federico Emilio González-Vico.

Durante el acto intervino el teniente general Javier Fernández, que expresó su "alegría y emotividad por el acto, que llena una página especial en la historia de Huéscar”, y subrayó que el l monumento "es un símbolo del valor, la entrega y el compromiso de quienes durante años han defendido a España". Asimismo, explicó que el Mirag F1 es un caza de origen francés que durante 40 años de funcionamiento realizó una misión importante como es la de "policía del aire durante las 24 horas de los 365 días de estos 40 años, vigilando el espacio aéreo español ante la entrada de cualquier nave o artefacto improcedente”.

Durante el acto se homenajeó a los pilotos fallecidos en acto de servicio, entre ellos dos militares naturales de Huéscar. / Juan Miguel Alonso

El alcalde de Huéscar, definida como Ciudad de la Paz, destacó que "la situación que vivimos no es objeto del destino, sino del trabajo y empeño de muchas personas en busca de la defensa, la paz y la tranquilidad”, e hizo un llamamiento al reconocimiento de esto por las nuevas generaciones.

El párroco de Huésca bendijo el monumento, y la banda de música municipal, dirigida por el maestro Alonso Soler, interpretó la música del acto, que finalizó con la degustación de una copa de vino de la tierra.