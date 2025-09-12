Muere una mujer de 78 años atropellada en una calle de Pinos Puente

Una mujer de 78 años de edad fallecía este jueves a última hora de la tarde a consecuencia de un atropello en la localidad de Pinos Puente, en el Área metropolitana de Granada, según ha informado a primera hora de este viernes El Servicio de Emergencias 112 Andalucía, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El suceso se producía sobre las 21:00 horas, cuando varios testigos han alertado al centro de coordinación de un vehículo que arrolló a una mujer mayor en la calle Redonda, próxima a la carretera N-432, una de las vías principales del municipio.

En el lugar han intervenido efectivos de Guardia Civil, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud. La mujer fue trasladada hasta el centro de salud del municipio, tras recibir asistencia sanitaria, pero fallecía en el mismo a consecuencia de las heridas provocadas por el suceso.