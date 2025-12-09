Las obras de una planta solar en Granada descubren una necrópolis del siglo VI a.C. que "ayuda a completar un capítulo de nuestra historia"

La pieza del puzzle para completar la historia de nuestros antepasados ha sido descubierta durante la construcción de una planta solar que mira, irónicamente, hacia el futuro. Los trabajos de construcción de la planta solar en la provincia de Granada, entre Chimeneas y Ventas de Huelma e impulsada por la empresa Plenitude, sacaron a la luz los restos de una necrópolis ibérica del siglo VI a.C. que ayudan a "completar un capítulo de nuestra historia", el paso desde la Edad de Bronce a la de Hierro, según han valorado desde la propia empresa, mientras que a juicio de Andrés María Adroher, catedrático del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, implica "una nueva visión de lo que significa la sociedad y la relación del ser humano con la religión y el más allá".

El descubrimiento tuvo lugar en abril del pasado año, durante los trabajos obligatorios de protección y conservación del entorno. A partir de ahí, se pusieron en marcha una serie de excavaciones arqueológicas que han localizado un total de diez fosas de enterramiento, ha detallado el catedrático de la UGR, una de las tres patas que han gestionado este proyecto, junto a la Junta de Andalucía y la propia empresa.

Estas fosas son importantes porque hablan de un proceso ritual "extraordinariamente nuevo" en el Mediterráneo de la época, que consiste en pasar de un enterramiento por inhumación a uno por cremación, un tema que puede parecer baladí, pero que incluso se adelanta a las creencias más recientes, ha explicado Adroher, para quien no hace tantas generaciones la incineración era un tema tabú, ante la idea de la resurrección de los cuerpos.

En Andalucía existen otras necrópolis más o menos coetáneas de la encontrada en Chimeneas, pero la mayoría de estas necrópolis utilizan tanto el ritual de incineración como el de cremación, pero la de Granada es la única que muestra ese "proceso de cambio ideológico", como ha matizado Adroher, quien ha destacado también el tipo del material que se ha encontrado, concretamente ánforas del ámbito fenicio, una comunidad asentado entre el siglo VII y VI a.C. en la costa andaluza, impregnando la identidad de la comunidad autónoma.

También en relación con el material, el catedrático ha destacado los restos de collares de oro encontrados que normalmente por la época a la que pertenecían deberían tener una técnica de trabajo muy distinta a la que tienen, pues los fenicios usaban perlas pequeñas fusionadas con "una placa para hacer algún tipo de dibujo con carácter orientalizante", pero los restos encontrados están "repujadas por atrás", una "burda imitación" en palabras del catedrático, lo cual no desmerece su calidad.

Presentación de los restos arqueológicos encontrados en la planta fotovoltaica. / Antonio L. Juárez / PicWild

Esos materiales se englobarían dentro de los tartésicos, un elemento mitológico que se ha utilizado para desarrollar elementos de la identidad andaluza, pero que sería "un poco forzada al no ser una realidad cultural en sentido estricto", ha argumentado el catedrático. Esta idea es una herencia griega y ahora toca encajar todas las piezas para saber si realmente se está produciendo un "proceso de tartesización" en estas comunidades.

El yacimiento de Chimeneas abre las puertas a unas vías de comercio y de contacto con la costa desconocida hasta ahora. Pues la orografía de Andalucía oriental dificultaba la relación entre el interior y el litoral, pero este descubrimiento abre la vía hacia una forma de conectar la Vega con la costa de la provincia. Así las cosas, este descubrimiento permite avanzar sobre cómo la cultura fenicia se adentró desde una ciudad fenicia como Almuñécar, hasta las ciudades más del interior.

En palabras de Mariangiola Mollicone, directora general de Plenitude Renovables en España, este descubrimiento "nos ha emocionado profundamente durante todas las obras y hoy forma parte del valor patrimonial del proyecto" y supone un ejemplo muy claro de "coexistencia entre pasado y futuro".

Difícil que se amplíen los descubrimientos

El lado negativo de este descubrimiento es que es muy difícil que se encuentren más estructuras similares, al menos en el entorno cercano, ya que en Andalucía oriental no hay sedimentos que creen un proceso de "estratificación arqueológica", por lo que los terrenos están "muy lavados" y eso provoca que la mayor parte de los enterramientos que han sido localizados están muy alterados en la parte superior, ha explicado el catedrático de la UGR.

Ahora se inicia una nueva fase de trabajo centrada en las analíticas sobre los descubrimientos. Una fase "de bata blanca", como lo ha definido Adroher, quien espera que para marzo o abril del próximo año se puedan empezar a "apuntar algunas ideas extraordinariamente interesantes" de esta investigación.

Preguntado sobre la protección de este descubrimiento, Adroher ha asegurado que "evidentemente" se va a proteger y se ha mostrado convencido de que se pueda dar "un jueguecillo" a la zona para convertirlo en un punto de recepción, aunque teniendo siempre presente las dificultades técnicas de la propia planta.

Más de 264 hectáreas y 150 megavatios

El descubrimiento arqueológico convivirá así con una planta solar que se extiende a lo largo de 264 hectáreas y está compuesto por tres parques fotovoltaicos que suman 150 megavatios, según ha detallado Mollicone.

El proyecto supone uno de los más relevantes de la empresa en España y será capaz de generar alrededor de 320 GWh de electricidad anual, lo que supone el consumo de "decenas de miles de familias" de Granada, ha estimado la responsable.

Por su parte, el delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta, Gumersindo Fernández, ha denunciado durante la inauguración que "la densidad de la red de transporte de energía eléctrica en Andalucía está un 40% por debajo de los valores medios de la España peninsular", un dato que a juicio del político es muy importante a la hora de terminar proyectos como el de Plenitude "y gozar de las energías renovables y verdes".