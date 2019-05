El nuevo instituto de Maracena, paralizado por falta de presupuesto

El municipio de Maracena no tendrá nuevo instituto. El delegado territorial de Educación,Antonio Jesús Castillo, alega que el proyecto –que está en fase de redacción– no se había presupuestado para este 2019, lo que obliga a retrasar una infraestructura que había sido demandada en los últimos años por el municipio metropolitano. Castillo aseguró que el centro tiene un coste de 4,4 millones de euros y “no hay nada” para esa dotación en las cuentas de la Junta para este año. Además, incidió en que esa falta de asignación económica se remonta al anterior ejecutivo andaluz.La fase previa, de licitación de la redacción del proyecto, ha tenido un coste de 207.694,93 euros, según lo publicado por la Agencia pública Andaluza de Educación (APAE).

Por su parte, el alcalde de Maracena, Noel López, XXXXX

Según el delegado territorial, el proyecto inicial suponía la construcción de un IES para ESO y Bachillerato, algo que, aseguró, no corresponde a las necesidades de Maracena. Según explicó, tras reunirse con representantes de las familias y los centros educativos del municipio, se ha decidido “primero hacer un estudio” del mapa de Formación Profesional y de las necesidades del entorno para plantear un centro de FP, y no de ESO y Bachillerato, como estaba previsto. Esto supone rehacer desde el principio el proceso y desechar el proyecto que la Junta ya encargó.La redacción ha tenido un coste de 207.000 euros. “Todos los padres, de manera unánime, me pidieron que se reorientara el proyecto”.

Como primera consecuencia de la paralización de la infraestructura, desde la Delegación se debe asumir la colocación del alumnado que este próximo curso comience su formación en Secundaria. Ya el pasado año se llevaron a cabo iniciativas, como recogida de firmas, para exigir un nuevo centro. El actual, el IES Manuel de Falla, cuenta con 450 plazas y según la denuncia de los padres el pasado curso, tenía matriculados unos 900 estudiantes. Esta situación se repetirá este curso.Castillo aseguró el Manuel de Falla “puede adaptarse” para absorber al alumnado que ahora pasa de etapa educativa.

El inicio de las obras para el nuevo centro se señaló para este mismo año, 2019.