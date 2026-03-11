La odisea del alcalde de Benamaurel: estafas a su nombre por toda España desde hace años

¿Cómo acaba el alcalde de un municipio granadino en el calabozo después de acudir a un trámite tan mundano como renovar el DNI? El martes se conocía que Juan Francisco Torregrosa, regidor de Benamaurel, había sido detenido en una comisaría de la localidad a donde había acudido para renovar su documento de identidad. Fue entonces cuando al agente que lo atendía le saltó un mensaje alertando que dicha persona tenía una causa pendiente en el juzgado de Elda, en la Comunidad Valenciana, después de no presentarse a declarar. "Quiero dejar claro que la detención es por no comparecer ante el juzgado, no por la presunta estafa", señala el alcalde a este periódico.

Pese al formalismo de la detención, lo cierto es que la presunta estafa sí existe, pero no realizada por Torregrosa, o al menos no por el Juan Francisco Torregrosa que responde a la llamada de esta redacción y que fue elegido alcalde de la localidad, sino por alguien que ha suplantado su identidad, como explica él mismo cuando relata su odisea, que comenzó en 2007, con la constitución de una empresa que ahora, casi dos década después, aún sigue dando coletazos.

La primera noticia que recibió Torregrosa fue en 2024, cuando al Ayuntamiento llama una ciudadana "intentando localizar al responsable de una sociedad llamada Contenedor Subterráneo S.L.", rememora el regidor, administrador único de la empresa, dedicada al diseño gráfico pese a su nombre, y que dejó de operar hace más de una década. Al ser él el interpelado de aquella llamada, cogió el teléfono y se encontró una historia casi surrealista: "Me cuenta [la denunciante] que se ha comprado un contenedor en una página web, en una tienda online, pero que no recibe la mercancía y que mirando los datos fiscales de la sociedad que aparece en la página web ha encontrado la dirección de aquí del pueblo, con todos mis datos".

La llamada no procedía del propio Benamaurel, ni de la comarca de Baza, ni siquiera de Andalucía. Era una ciudadana de A Coruña la que estaba al otro lado de la línea y la que aseguraba haber sido estafada por 1.370 euros por parte de una empresa que, según investigó, estaba a nombre de Torregrosa.

La reacción del alcalde fue rápida y, al descubrir que le habían suplantado la identidad y que alguien estaba estafando a gente con los datos de su empresa, fue "automáticamente a denunciar a la Guardia Civil". En aquella denuncia, presentada en mayo de 2024 y consultada por este periódico, deja constancia de que "autores desconocidos, sin su consentimiento" están usando el nombre de su empresa para realizar una serie de estafas.

En su declaración, Torregrosa añade, y así se recoge en la denuncia, que la empresa fue creada en 2007 por tres socios, pero que un par de años después él pasó a ser el administrador único de la misma y parando desde entonces la actividad de la sociedad.

La denuncia recoge también que el regidor había tenido conocimiento anteriormente de las supuestas actividades ilícitas que se estaban realizando a su nombre, después de que varias personas, esta vez desde Asturias, que como la mujer gallega aseguraban haber sido estafados en nombre de su sociedad. Fue entonces cuando le tocó investigar al regidor y descubrió un teléfono de contacto en la supuesta web de su propiedad, por lo que procedió a enviar "un mensaje a través de Whatsapp en el que advertía a los supuestos estafadores que dejaran de utilizar el nombre de su empresa o emprendería acciones legales".

A día de hoy, la web que suplantó su identidad está cerrada, y desde entonces no ha habido ninguna nueva estafa, explica el regidor, que fecha ese cierre en septiembre de 2024, pero eso no quita que hasta entonces, en "los meses que estuvo la página operativa, pues sí que se cometieron estafas y la gente denunció, yo hubiese hecho lo mismo y estoy encantado de colaborar con todas las personas que han sido estafadas para intentar que recuperen su dinero", explica.

Torregrosa, de hecho, se muestra tranquilo ante el revuelo causado y, pese a la incomodidad de lo ocurrido la pasada semana en la comisaría, insiste en quitarle hierro al asunto: "Ellos hicieron su trabajo y me trataron super bien, estuve un par de horas esperando hasta que pude declarar [lo hizo por videoconferencia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Elda], además, como ya intuía por lo que era, estaba tranquilo. Yo solo quería colaborar y en cuanto fuera posible irme a casa", relata.

La Guardia Civil maneja un nombre

También en Elda, aunque ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2, Torregrosa presentó un nuevo escrito en el que explicaba, "según indagaciones" que él mismo había realizado, que la empresa operaba únicamente "a través de un teléfono móvil y de correo electrónico", a través de los cuales realizaban los contactos y requerían "el pago adelantado en el número de cuenta".

En el mismo escrito, consultado por este periódico, se apunta a que la Guardia Civil habría averiguado el nombre de la presunta estafadora, M. D. B., así como de distintos números de cuenta "utilizadas para cometer sus estafas a nombre de distintas personas a quienes también suplanta su identidad".

Respecto a la mención directa de la presunta estafadora, el regidor relata que, al aparecer el nombre en las diligencias creía "que ya estaban investigando y estaban detrás de la pista de los estafadores", pero de momento no se han producido, al menos que tenga constancia el alcalde, ninguna detención.

A juzgar por el episodio vivido esta pasada semana, la investigación sigue adelante y aunque el regidor no sabe a ciencia cierta cuánta gente habría sido afectada, estima que serían varias las que habrían sido estafadas por esta trama, que pedía entre 1.500 y 2.000 a sus víctimas.