La oposición a las macrogranjas en La Calahorra llega al Everest

"No a la planta de biogás ni purines en La Calahorra". Un mensaje escueto pero claro escrito en una pancarta se desplegó en plena cordillera del Himalaya, camino del Everest. Una protesta de altura, a 5.364 metros sobre el nivel del mar, en uno de los campamentos base de ascenso al pico más alto del mundo.

El montañero que ha hecho visible la protesta de una parte de la localidad granadina que pertenece a la comarca de Guadix es Javier Sánchez Espejo, "un amigo del pueblo, enamorado de la zona", tal como lo describe el concejal socialista del municipio Augusto Rosillo.

El motivo de la protesta que ha originado esta peculiar forma de protesta está en la oposición de un grupo de vecinos de La Calahorra, que hace algo más de dos meses han iniciado un movimiento social contra la instalación de dos granjas porcinas de grandes dimensiones así como una planta de biogás que se pretenden establecer en el municipio. En el caso de las granjas, se trata de dos explotaciones que contarían con 2.498 cerdos cada una, lo que las sitúa a tan solo dos unidades de ser consideradas macrogranjas, según la normativa española.

"A través de un conocido supimos que Javier iba a participar en una expedición formada por un grupo de amigos con la intención de subir al Everest y comentándolo en el pueblo se nos ocurrió pedirle que llevara una pancarta con nuestra reivindicación y que nos mandara una foto, lo que así ha hecho", señala Rosillo. La instantánea la recibieron este pasado domingo en La Calahorra.

Para los opositores a los proyectos previstos, que ha de autorizar el Ayuntamiento de La Calahorra y que en la actualidad en fase de aprobación de la calificación ambiental, abierta a información pública, para que tanto vecinos como asociaciones y los partidos de la oposición puedan presentar alegaciones a la misma, el acto protagonizado por Javier Sánchez Espejo supone "dar visibilidad a un grave problema que tenemos en el pueblo", manifiesta el concejal socialista, que añade que confía en que "con este tipo de actuaciones la gente se hace eco de la controversia para llegar, incluso, al Parlamento". El rechazo a los citados proyectos se sustenta en la consideración de que tendrán un impacto negativo en el medio ambiente y en la calidad de vida de la población.

Por su parte, el alcalde de La Calahorra, Alejandro Ramírez, aseguró a Granada Hoy hace varias semanas que está con el sentir de su vecinos que que "si ellos no quieren la granja y encuentran el soporte legal para que esta no se implante, no la autorizaremos, pero si la legalidad permite su instalación, yo como alcalde tengo que autorizarla porque si no estaría cometiendo un delito de prevaricación".