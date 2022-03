El paro indefinido de transportes paraliza la actividad hortofrutícola de la Costa de Granada

Las empresas de la provincia comienzan a notar negativamente el paro indefinido de los transportes por carretera convocado a nivel nacional, y que tras varios días funcionando bajo mínimos para intentar dar salida a algunos productos, ha paralizado por completo su actividad en el tercer día de huelga. Es el caso de las empresas hortofrutícolas de la provincia, que ante la imposibilidad de recibir los productos ni dar salida a los que tenían en el almacén, han decidido suspender su actividad.

Según informan desde Ecohal Andalucía, que aglutina a la mayoría de las empresas comercializadoras de frutas y hortalizas de la comunidad, la huelga de transporte está teniendo un "grave impacto" en la actividad de las empresas comercializadoras de frutas y hortalizas que ha llevado a suspender la actividad, hasta que se normalice la situación, "con las consecuentes pérdidas para los agricultores".

No es un problema que afecte solo a las empresas comercializadoras. "Esto es una cadena, en cuanto falla un eslabón repercute en todos, y lógicamente nosotros ante la imposibilidad de comercializar y sacar el producto que podamos recibir, hemos pedido a los agricultores que dejen de recolectar el producto hasta que la cosa mejore, incluso algunas empresas han cerrado sus puertas para que no llegue el género porque sabe que lo que entre no va a poder salir y por tanto habrá que tirarlo", explica a Granada Hoy el gerente de Ecohal Andalucía, Alfonso Zamora.

Situación que, según lamenta, les afectará a largo plazo, "esto supone para las empresas de Ecohal unas pérdidas de 2,7 millones de euros al día, unos 130 camiones diarios que no están saliendo, pero no solo nos afecta a nosotros, también se verá perjudicado el agricultor que no va a poder vender su producción y en pocos días veremos como también sale perjudicado el consumidor porque no llegarán determinadas frutas y hortalizas a los lineales de los supermercados que no están recibiendo los productos porque no pueden salir de nuestros almacenes".

Zamora reseña que el de los hortofrutícolas, al igual que otros productos, pertenece al sector de los perecederos."Hay determinadas frutas que pueden aguantar un poco más en las cámaras frigoríficas, como los cítricos o las manzanas, pero los productos que nosotros comercializamos son extremadamente perecederos y nuestra forma de trabajar es sacar, prácticamente a diario, lo que nos entra, por lo que si no podemos sacarlo se nos acumula y ese producto tendremos que destruirlo finalmente". Esto se produce en un momento de campaña con buenos precios para los agricultores que se verán imposibilitados de continuar mientras continúe la huelga, con su actividad productiva.

Ayuda a Subdelegación

Desde Ecohal señalan que han solicitado a la Subdelegación del Gobierno ayuda para garantizar la libre circulación de los productos hortofrutícolas en la huelga de transportistas, el problema es que "no lo garantizan". "Nos han remitido a llamar al 091 o al 062 si nos encontramos con algún problema a la hora de trabajar, pero eso no es una solución. Cuando tienes un problema, mientras llamas y vienen, el problema ya se ha terminado. El poder garantizar que podamos trabajar significa que constantemente tiene que haber presencia policial en los almacenes".

Por lo que piden a las administraciones competentes a que encuentren una solución de forma urgente ante el riesgo de desabastecimiento en los lineales de muchas frutas y hortalizas.

Desde Subdelegación indican que se mantienen operativos dispositivos especiales en toda la provincia de Granada para asegurar el correcto funcionamiento de las distintas empresas. Y aseguran que se está dando la cobertura necesaria para que las empresas puedan acceder a los principales mercados de la provincia para abastecerse.