Pepe Entrena vive a escasos metros de la sede de la Diputación y allí acude andando todos los días sin necesidad de que le espere un chófer en la puerta de su casa. Está a mitad de camino entre El hombre tranquilo y El pacificador, aunque no es ni John Wayne ni George Clooney.

No podría ser un galán de telenovela, pero lo cierto es que en política no hay quien se le resista –a excepción de Vox y del popular José Antonio Robles– y es de los pocos que puede ser susanista y pedrista a la vez y no estar loco, como en el bolero de Antonio Machín.

En 2015, con once diputados, necesitó el apoyo de Cs e IU para sacar adelante el mandato. Lo consiguió y no trascendieron grandes tiranteces en la institución provincial.

Incluso los dirigentes de IU, en privado y sin focos, reconocen abiertamente que es un hombre dialogante. Seguramente, si se hiciera una encuesta sobre con qué político se tomaría una cerveza, Entrena arrasaría entre los ciudadanos y entre sus compañeros en el camino de la política. Ahora tiene mayoría, pero aún así ha conseguido que voten su investidura Cs, IU y Podemos, la envidia de Pedro Sánchez.

Pepe Entrena es un hombre de pueblo y nació en Villanueva Mesía en 1961. Es diplomado en Magisterio por la Universidad de Granada y fue un histórico militante de UGT, miembro de la Federación de Enseñanza del sindicato desde el año 1984.

Es militante socialista desde el año 1985 y fue concejal y alcalde de Villanueva Mesía entre 1993 y 2009 . Tras la renovación de la dirección del partido en 2010 pasó a ejercer como secretario de Organización, la mano derecha de la por entonces secretaria general Teresa Jiménez, a la que le sigue uniendo una entrañable amistad plagada de risas y complicidades.

“Es un hombre afable y dialogante, pero de fuertes convicciones en cuanto al municipalismo y la defensa de las diputaciones como un instrumento para mejorar la vida de las personas”, señala Jiménez sobre su sucesor natural cuando dio un paso atrás.

Pero antes tuvo que pasar por unas primarias en las que se enfrentó a un político correoso como Chema Rueda y a un rival con un sólido anclaje en el partido como Noel López, que ha sido de alguna manera su Doctor No en el PSOE estos años, ya que en 2015 también se postuló para ser el presidente de la Diputación.

Ganó Entrena por apenas 100 votos y, pese al ruido de sables de aquel proceso, desde entonces el PSOE provincial es una balsa de aceite.

Sin connotaciones regias, Entrena es un hombre campechano y de los pocos políticos que saben reírse de sí mismos. En el comienzo de la campaña para las elecciones andaluzas, en un acto en Granada con Susana Díaz, el cinturón le jugó una mala pasada y se le desabrochó en pleno estrado.

Este periódico justificó el percance diciendo que acudió al acto “henchido de Susanismo”, lo que lejos de tomarlo a mal lo recibió de buen humor y hasta le mandó el artículo a la mismísima Susana Díaz para echarse unas risas a su costa –y la de su traicionero cinturón–.

En el pasado mandato tuvo otro momento hilarante cuando, en Fitur, se arrancó con el inglés para hablar de un encuentro “business to business” con una pronunciación que provocó que el PP lanzara una campaña en Twitter con el hashtag #businestobusines.

En ese momento dejó claro que, en caso de dejar la política, no tendría sitio como traductor en Naciones Unidas, aunque en todo caso siempre ha defendido que, cuando acabe su trayectoria política, su intención es volver a las clases en Maracena, donde tiene su plaza.

Pero también es un hombre discreto, un valor que ha inculcado a su familia. Tanto que su hija trabajó en un periódico y su jefe de Cultura no se enteró de que era la hija de Pepe Entrena hasta que no terminó sus prácticas. Sus amigos lo definen como un hombre cuya vida personal gira en torno a su familia y su pueblo.

Almuerza todos los domingos con su madre y en las fiestas de Villanueva Mesía se ha subido en más de una ocasión al escenario para terminar la fiesta cantando con la banda de turno, aunque se arremanga para ponerse detrás de la barra y dar de beber al sediento.

También tiene su pequeño catálogo de manías, como echarle siempre 40 euros de gasolina al coche, aunque tenga que cruzar España. Hombre austero, cuando su vehículo amenazaba ruina se hizo con un Seat León.

Entrena resumió el pasado mandato diciendo que había “defendido los intereses de Granada por encima de todo desde el diálogo y la lealtad institucional”. Además de recorrer la provincia, también puso rumbo a Madrid en distintas ocasiones para reclamar la autopista eléctrica Caparacena-Baza-La Ribina, para pedir la apertura de la línea ferroviaria de Moreda o para exigir a Iberia que diese un paso atrás en su intención de suprimir el primer vuelo de la mañana a Madrid. Ha trabajado para atraer compañías al aeropuerto y no le ha importado dar un paso atrás en el fotocol de los logros conseguidos dando protagonismo al exalcalde Paco Cuenca.

Y con mano izquierda ha conseguido situarse en la delgada línea roja entre el susanismo y el sanchismo, consiguiendo que Inmaculada López Calahorro sea casi la única susanista en una Subdelegación del Gobierno en Andalucía. Cuando llegaron las elecciones nacionales consiguió puestos de salida para Sandra García y Alejandro Zubeldia en el Senado, además de pactar el número 2 al congreso para Elvira Ramón. De nuevo, una isla en el socialismo mientras otras agrupaciones como la de Sevilla se desangraba por la configuración de las listas.

Entrena llegó a vivir su particular esplendor en la hierba cuando el PSOE llegó a gobernar al unísono Gobierno, Junta, Diputación y Ayuntamiento de Granada. Dos de esos bastiones han caído, pero en cambio Entrena estrena mayoría absoluta en la Diputación.

“A Pepe, cuanto más lo conoces, más lo quieres”, sentenció ayer Susana Díaz tras asistir a su toma de posesión. Y este domingo el presidente de la Diputación comerá de nuevo en casa de su madre y echará 40 euros a su Seat León. El lunes volverá a recorrer la provincia.