-Granada es tierra de periodistas y le reconocen con un galardón que lleva el nombre de Pedro Antonio de Alarcón.

-Estoy en Asturias, que he venido a recoger un premio que también me hace mucha ilusión, relacionado con la fenomenal carne asturiana, pero desde que me llamó la alcaldesa de Guadix, súper amable, me ha emocionado un poco porque no conocía mucho de Pedro Antonio de Alarcón, pero me he interesado por él. Un corresponsal de guerra de su talla, con su independencia, su libertad. Hoy que el periodismo español está dejado de la mano de Dios, que cada vez quedan menos periodistas y más propagandistas, recibir el premio que lleva el nombre de este personaje, evidentemente te llena de emoción.

-¿Qué le parece esta oleada de periodistas que están dando el salto a la política?

-Deshonran al periodismo y a sí mismos. ¿Cómo coño un periodista puede declarar públicamente de qué partido es? Pasa lo mismo con los periodistas deportivos, que ha desaparecido el periodista. ¿Cómo un periodista deportivo puede ponerse una bufanda, decir de qué equipo es? He sido 40 años periodista deportivo por accidente, porque no pude hacer otro periodismo porque había censura, y ni en mi casa saben de qué equipo soy. Cuando me he retirado, pues sí. Pero en el ejercicio de la profesión, no. Es igual que los tertulianos, aunque uno sea agnóstico, ve un euro y canta una misa. Además, los tertulianos, que no saben de nada, enseñan al médico a operar, al cura a decir misa... El periodismo vive una situación caótica, porque la práctica totalidad de empresas, a excepción de Atresmedia y Mediaset, están prácticamente en quiebra técnica. Periodista es independencia, pluralidad, credibilidad, y eso ha desaparecido, y si pierdes esas funciones, ¿qué eres? Lo que es hoy la prensa española, te conviertes en un bulto sospechoso, un propagandista.

-¿Esto favorece que ahora haya artistas que hagan de periodistas?

-Voy mucho a la universidad, a colegios mayores, a hablar con la gente joven, que me gusta mucho escucharlos y ver por dónde vienen. El otro día estuve en una charla y se levantó una chica, que era una monada, una miss auténtica, que había sido número 1 de su promoción, llevaba cuatro años de becaria y no le pagaban ni los taxis. Y me dice, “oiga, yo no estoy mal”. Digo “¿que cóño vas a estar mal? No estás bien, estás súper, súper bien. Vamos, tiene no un revolcón, cien, aunque habrá alguien que considere esto machismo. Y me dice: “Pues para hacer un programa en televisión, ¿o me tengo que tirar a un futbolista o hacer padre a un torero'” Y así de radicalmente triste es. ¿Cuánta de la gente que está son periodistas? Ya no sólo del corazón. ¿Tú crees que en el mundo del deporte, con lo que significa en el siglo XXI, puede existir un programa como El Chiringuito, que es la vergüenza de las vergüenzas?

"Deshonran al periodismo y a sí mismos. ¿Cómo coño un periodista puede declarar públicamente de qué partido es? Pasa lo mismo con los periodistas deportivos"

-Díganos que en su época ya existía un Villarejo y un Eduardo Inda.

-Eduardo Inda, para mí es una decepción. A Villarejo no le he conocido y no puedo decir. Evidentemente ha debido ser un tipo con un poder tremendo. Pero en mi época claro que existía eso, pero no tenían el poder, la sociedad los rechazaba abiertamente, el poder tampoco jugaba con ellos de la misma manera.

-¿Quién es el nuevo Aznar? ¿Pablo Casado, Albert Rivera o Santiago Abascal?

-El nuevo Aznar espero que no sea nadie, porque Aznar es el tipo más prepotente, soberbio e inepto que he conocido, además de un dictador. Yo he vivido la censura de Franco, y la censura de Aznar ha sido peor que la de Franco.

-Pues hay muchos que sitúan a Pablo Casado como el nuevo Aznar.

-Es que Aznar es el jefe de Pablo Casado. Pablo Casado es el correveidile de Aznar.

-¿La extrema derecha sube porque la gente busca su discurso o porque se lo compra a la prensa?

-No me asocio con la extrema derecha ni con la extrema izquierda, pero hay un hecho muy claro: es impresentable lo que dice el señor Abascal. Pero el país y el ciudadano está hasta las mismísimas pelotas del duopolio. Ahora el PP, después el PSOE, ahora el PSOE, después el PP. Coño, ya está bien. Ahora, si el futuro de España es Vox o Podemos, apaga y vámonos.

"El ciudadano está hasta las pelotas de PP y PSOE, pero si el futuro es Vox o Podemos, apaga y vámonos”

-Defina al PSOE de Pedro Sánchez.

-Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que ha hecho y que hace Pedro Sánchez, pero él es un superviviente. Fíjate que lo había liquidado su propio partido, que lo había puesto poco menos que a barrer. Peor, porque lo echaron. Y está como presidente del Gobierno. Es triste que esté presidiendo con los votos de los independentistas, ¿pero qué esperas? Los tres partidos de la derecha, PP, Ciudadanos y Vox juegan al que mea más lejos, y estos tres están jugando a eso. No se quieren fotografiar con Abascal, pero quieren los votos de Abascal. Es tétrico.

-¿Cuándo se pudrió el periodismo? ¿O siempre ha sido así?

-Siempre he sido positivo, y mucho más desde que en 2005 me dicen que tengo un cáncer. Yo soy católico practicante aunque muy pecador. Soy un privilegiado porque he sobrevivido al cáncer. Uno exactamente igual que el mío tuvo Paquito Fernández Ochoa y se quedó en el camino. Siempre veo el vaso medio lleno y ningún tiempo pasado fue mejor, pero el periodismo de hoy es dramático, es tétrico, deja de ser periodismo para ser propaganda. El periodismo es independencia, pluralidad, libertad. Un periodista que no es libre, es un bulto sospechoso. Un país que no tiene una prensa libre, independiente y plural no puede ser un gran país. Las tres patas del banco son políticos que dirigen, justicia y comunicación. Aquí los políticos son mediocres, por no decir discapacitados. ¿Cómo el presidente de una empresa que se llama España, que tiene 48 millones de habitantes y miles de millones de presupuesto, puede cobrar 80.000 euros? Y este tío que cobra eso nombra a dedo al presidente de Iberdrola o de Telefónica, que ganan 4 ó 5 millones. ¿Qué estamos haciendo? Abrirle la puerta a los mediocres, a los que no valen para otra cosa, o a los que vienen a forrarse. La justicia es independiente para el chorizo de barrio que roba un bocata, pero para los prebostes no lo es. ¿Cuánto tiempo ha estado en la cárcel el hijo de Pujol? Recuerdo que la Pantoja, a la que no disculpo, estuvo un año en la cárcel por menos de un millón. Esa es una limosna para uno de los hijos de Pujol.

-¿Qué lee ahora José María García?

-Leo todo lo que puedo porque he ganado mucho tiempo. Leo periódicos, actualidad, reportajes, libros... No puedes perder un minuto en la televisión. Coge tres premios Nobel, tráelos a España, y ¿a qué programa los llevas? Lo único que merece la pena de España son los españoles.

-¿Compra papel o ya lee en el teléfono?

-Me encanta desayunar leyendo papel. Miro tres o cuatro periódicos en papel, y luego ya a vivir de internet.

-¿Cree que el papel está muerto?

-No está muerto porque el papel tiene una cosa: una noticia no es noticia si no sale el papel. La credibilidad digital es menor porque no se contrasta la noticia. A Raphael ya lo han matado tres o cuatro veces. Las redes sociales, cada cual puede entrar y decir lo que le salga de las pelotas sin tener ninguna responsabilidad ni ningún crédito. Hace tiempo le pregunté al director de La Vanguardia que qué pasaría si mañana publicara en la web que 50 niños de un colegio se han intoxicado por un yogur en malas condiciones de Danone. Él me cuenta que esa pregunta se la hace a la empresa y le dicen que le puede hacer un daño de un 20%. “¿Y qué sucedería si mañana publico en la portada de La Vanguardia lo mismo?”. “Tengo que cerrar”, me dice. Hoy, todavía una noticia publicada en papel tiene muchísima mayor trascendencia, a pesar de que la tirada del papel es mínima. El futuro es el digital, pero debe tener credibilidad.

-¿Es Google el nuevo 'Imperio del Monopolio'?

-Sí, pero lo es por la largueza, la inteligencia y la habilidad de alguien. Aquí el Imperio del Monopolio no fue por nada de eso, fue por la ayuda. No hay un medio de comunicación en el mundo civilizado que haya recibido más ayudas que Prisa, y mira que ha llegado a deber 3.000 millones.

"Florentino Pérez tiene una caterva de políticos que le bailan el agua, y luego tiene una legión de pseudoperiodistas que en vez de entrevistas le hacen felaciones"

-¿Escucha radio nocturna?

-Ya no, pero por una sencilla razón: la estoy perdiendo totalmente. No me dan noticias, no hacen investigación, es todo un chau chau infernal. Lo que hoy es una noticia, mañana queda desmentida. No merece la pena. En un país donde un programa donde un programa deportivo se llama El Chiringuito, que ha hecho un daño irreparable a los jóvenes que creen que eso es periodismo, donde sale un tipo con una bufanda del Real Madrid que visita todas las peñas, es subdirector de un periódico nacional. El señor Florentino Pérez, por desgracia todavía presidente del Real Madrid, ha entrado como un caballo en una cacharrería y le está haciendo daño al deporte y al periodismo, al que está arruinando.

-¿Qué poder tiene Florentino Pérez ahora con respecto al que tenía cuando llegó a la presidencia del Madrid, y usted estaba todavía al pie del cañón en las madrugadas?

-El mismo poder. Tiene una caterva de políticos que le bailan el agua, y luego tiene una legión de pseudoperiodistas que en vez de entrevistas le hacen felaciones.

-¿Cuántas veces al día le dicen que le echan de menos en antena? ¿Se lo dice algún compañero?

-Sí, me lo dicen bastante, pero en la vida he aprendido que no hay nadie imprescindible. Hay gente más necesaria y menos necesaria. Segundas partes nunca fueron buenas. Ahora tienen que venir otros, aportar su granito de arena, pero que sean valientes, independientes, otros que cuando les toquen los costados se vengan arriba. Te cuento la última: Madrid-Juventus, Copa de Europa de la temporada pasada. Hay un buen periodista asturiano, dentro de lo que hay, Juanma Castaño. En ese partido se pita un penalti en el minuto 93 que sólo se pita en el Bernabéu. Yo ya no discuto si lo es. Juanma Castaño empieza el programa con el escándalo del Bernabéu. Al día siguiente, desde el Real Madrid, no llaman al director de la Cope, no llaman al consejero delegado de la Cope... Llaman al presidente de la Cope pidiendo la cabeza de Juanma Castaño. Entonces el presidente se niega, pero desde ese día Castaño no es el que era, y no hay peor censura que la autocensura.

"Una noticia publicada en papel tiene muchísima más trascendencia que en digital. El papel no está muerto”

-¿Qué le parece la idea de Liga Europea que se está gestando?

-El disparate de Florentino. La situación es tan dantesca que él cree que puede ir por la izquierda y todos los demás están equivocados. Está peleado con todo el mundo. Nadie en la historia del fútbol español ha arruinado y jugado tan sucio con la Selección como el señor Pérez cuando por sus santos cojones se encaprichó de Julen Lopetegui faltando unos días para el Mundial. Luego llega y le dura un constipado. Ahora ha traído a Zidane para salvar su cabeza. ¿Cómo puede sustituir a un tío que marca 50 goles por Mariano?

-Pero le insisto, ¿la Liga Europea se va a cargar el fútbol?

-No, pero eso es una cacicada que ha hecho Florentino Pérez para joder la Liga española. Él tiene que ser el que manda, tiene que ser el muerto en el entierro y el niño en el bautizo. Ahora intentará la Liga Europea, jugar los fines de semana para hundir la Liga española.

-¿Quién le cae mejor o peor? ¿Javier Tebas o Luis Rubiales?

-Yo no tengo la menor duda, me quedo a ciegas con Luis Rubiales. Es verdad que Tebas ha hecho mucho por la Liga, pero está equivocado y quiere ser el mesías del deporte español. Es un disparate. Pero hay que conocer al personaje y al jefe del personaje. ¿Quién es Roures? ¿Quién montó toda la estrategia de comunicación independentista en Catalunya el 1 de octubre? Pues ya está.

"Nunca acierto los pronósticos, pero si me dices el equipo que más posibilidades tiene de ascender, te digo sin dudar lo más mínimo que el Granada"

-Antes le ha mencionado, pero qué importancia tuvo Paquito Fernández Ochoa para Sierra Nevada...

-Granada le debe mucho a Paquito Fernández Ochoa.

-¿Cómo era el Granada CF que usted conoció?

-Era otro Granada, era terrible. No regalaban estampitas. Pero creo mucho en el Granada de ahora y creo que está en el buen camino. A los sitios hay que llegar, no para aprender, sino aprendido, y ahora quien lleva el Granada sabe lo que hace, sabe lo que han fichado. Antes iban de escándalo en escándalo. Nunca acierto los pronósticos, pero si me dices el equipo que más posibilidades tiene de ascender, te digo sin dudar lo más mínimo que el Granada.

-Por último, ¿he sido demasiado abrazafarolas en esta entrevista?

-No, has estado muy bien, pero no te lo creas porque el elogio debilita.