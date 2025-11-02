Un menor muere atropellado en la A-92 a la altura de Huétor Tájar

Un agente de la Guardia Civil | Imagen de archivo

Un menor de 11 años ha fallecido a primera hora de este domingo al ser atropellado cuando cruzaba la A-92 a su paso por la localidad granadina de Huétor Tájar.

Según ha indicado el servicio de emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, el suceso se ha producido en el kilómetro 201 a las 6:40 horas.

El menor no portaba documentación alguna pero podría ser vecino de este municipio, si bien aún no ha sido identificado.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los servicios sanitarios, que solo han podido certificar el fallecimiento muerte.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y por el momento no han trascendido más datos sobre este trágico suceso.