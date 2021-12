Los pescadores andaluces anuncian huelga a principio de año por los nuevos recortes impuestos por Europa

Fueron días donde el nerviosismo y la incertidumbre les acompañó en cada momento. Las negociaciones no fueron nada fáciles. Y conforme se fue acercando el momento de la verdad, los pescadores de Motril casi ni durmieron por saber qué les iba a deparar el nuevo año a la hora de poder echarse a la mar. El acuerdo alcanzado en Bruselas, que decide el plan de actuación en el Mediterráneo para el 2022, no ha supuesto buenas noticias para los trabajadores del mar que tendrán, entre otras medidas, que reducir un año más el número de días que salen a faenar. No obstante, no piensan acatar las normas sin pelear primero por lo que consideran justo, el próximo 28 de enero los pescadores de toda Andalucía pararán sus flotas como forma de protesta y anuncian movilizaciones.

Una decisión adoptada tras una reunión de varias horas entre las federaciones andaluzas de asociaciones pesqueras y de cofradías de pescadores que han mantenido en el auditorio Juan Carlos Garvayo de Motril, para analizar conjuntamente el nuevo marco europeo de reducción de esfuerzo pesquero que afecta, en mayor o menor medida, a toda la flota pesquera de España.

El acuerdo de convocar una huelga llega después de que el pasado martes se conociese que, entre las medidas que tendrán que adoptar los pescadores del Mediterráneo, se encuentra la reducción del 6% de los días de pesca para el arrastre, pasando de los 190 a los 170-175 días de media al año, con la posibilidad de una bonificación del 2% si los barcos pesqueros cambian sus mallas por una cuadrada de 45 mm que reduzca al menos en un 25% la captura de juveniles de merluza; malla cuadrada de 50 mm, que reduzca la captura de gamba roja en al menos un 25%; en el caso de los barcos que usen un arte altamente selectivo, que reduzcan al menos un 25% los juveniles o el 20% de reproductores de todas las especies demersales comparada con 2020, y se establece un límite máximo de capturas para la gamba roja de 872 toneladas en el caso de España, entre otras medidas.

El presidente de la Cofradía de Pescadores de Motril, Ignacio López, explica a Granada Hoy que en la reunión han llegado al acuerdo de plantear una parada para el 28 de enero que será secundada por la flota andaluza. "Ahora nos toca trabajar en el manifiesto que llevaremos ese día y las acciones que desde cada puerto se realizará, lo ideal sería reunirnos todos los puertos en Madrid para dejar clara nuestra oposición a las medidas que nos imponen, y que vayamos unidos no solo los andaluces, sino todos los puertos de España, porque son medidas que nos afectan a todos en mayor o menor grado".

López indica que desde el sector "pedimos la dimisión del comisario Virginijus Sinkevicius, seguimos sin entender como una persona que no tiene nada que ver con el Mediterráneo, impone estas políticas que son bastantes perjudiciales y que no están apoyadas en datos científicos".

Y repite que se han tomado las decisiones sin tener unos datos científicos que avalen las mismas, lo que demuestra que no les importa las consecuencias que puedan ocasionar en un sector que depende de los días de faena.

Motril cuenta con 12 barcos de arrastre, tres de cerco y 18 pequeños pesqueros de artes menores, que tienen una importante aportación estratégica a la economía y a la alimentación de la provincia que sirve de sustento a más de 120 familias de la Costa de Granada.