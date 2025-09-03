Polémica por el concierto de Henry Méndez en las fiestas de Churriana de la Vega, tras asegurar que "odia a los rojos"

La polémica está servida en Churriana de la Vega. A pocas horas de comenzar sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Cabeza, que se celebran del 4 al 8 de septiembre, la actuación del cantante dominicano Henry Méndez este domingo a partir de las 23:00 horas en el Recinto Ferial se ha visto envuelta en un movimiento que rechaza su celebración. Todo ello por las palabras que el cantante dijo a los asistentes de una de sus actuaciones a finales de agosto, en la que aseguro que "odiaba a los rojos".

A raiz de estas palabras, el PSOE de la localidad ha remitido un comunicado calificando la contratación de Méndez como "inadmisible", debido "a su discurso de odio", y recordando que las fiestas patronales de un municipio deben estar caracterizadas por el respeto, el amor y la comunidad, en un ambiente de unión, felicidad y compromiso, "donde todos puedan celebrar sin importar colores".

"Duele que, bajo el amparo de la libertad de expresión, se dé espacio a quienes convierten sus palabras en odio y división. Odiar no es libertad. Mucho menos cuando se utiliza dinero público para pagar a quienes atacan y desprecian a parte de nuestros vecinos y vecinas. Eso es inadmisible, y así se lo hacemos saber al alcalde. No se puede ser indiferente al odio", han denunciado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel López, y la secretaria de los socialistas de la localidad, Mari Ángeles Pérez.

Preguntado por este períodico, el Ayuntamiento de Churriana de la Vega ha confirmado a Granada Hoy la presencia del artista, conocido mundialmente por éxitos como Rayos de sol, El tiburón o Mi reina, este domingo en las fiestas, y que no se plantea suspenderla. "El contrato con Henry Méndez se firmó antes de esas declaraciones, y tenemos la obligación legal de cumplirlo", ha asegurado el alcalde, Antonio Narváez, zanjando así la polémica.

"Quiero dejar claro que nuestras fiestas no son espacio para polémicas políticas, sino para la unión, el respeto y la convivencia de todos los vecinos de Churriana de la Vega", ha remarcado el regidor en respuesta al comunicado de los socialistas.

Una polémica viral

La polémica en torno a Henry Méndez, artista domincano pero afincado en España, se produjo el pasado 20 de agosto en el Festival Starlite de Marbella. Durante su concierto, desde el público se comenzaron a lanzar cánticos de insulto contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una práctica que se ha convertido en habitual y viral en festivales y actuaciones de muchos artistas en los últimos meses. Méndez trató de acallar estos gritos, pero haciéndolo realizó un comentario desafortunado que se volvió viral: "Yo no soy socialista, ¡odio a los rojos!", gritó.

Este comentario ha desatado la polémica, y obligó a pedir disculpas uno de los padres del Electrolatino el pasado 28 de agosto a través de un comunicado. "Intenté parar una situación que se viene sucediendo en inumerables eventos de índole musical, donde se repiten cánticos de odio al presidente del país que, para mí, son molestos, pues no tolero la falta de respeto ni a nada ni a nadie. Quiero pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido agraviadas por el comentario, que hace referencia a un color fuertemente relacionado con una postura política".

"El vídeo no se ha publicado en su totalidad, sólo la parte en la que, por lo incómodo de la situación, proferí un desafortunado comentario. En cualquier caso, España es un país libre y maravilloso, con gente increíble y heterogénea. Por estas razones, debe existir y considerarse la libertad de expresión y la diversidad de opiniones y puntos de vista, siempre desde la óptica de la ética y el respeto. Mi misión social siempre la he tenido clara, expresar emociones y sentimientos tratando de llegar a lo más profundo del respetable público", aseguró el artista en el comunicado.

Pese a las disculpas, Méndez vió como se cancelaban algunos de sus conciertos programados para este verano en España, como el previsto en la localidad de Elda (Alicante), y estuvo en duda otra actuación en las fiestas de la Villa de Vallecas, pero el Ayuntamiento de Madrid finalmente no la suspendió. También hay polémica en otros puntos de la geografía en los que Méndez actuará después, como Lucena (Córdoba).