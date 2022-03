Las protestas por la huelga del transporte regresan al centro de Granada por tercer día

Por segundo día consecutivo una caravana de coches y furgonetas desfilan a marcha lenta por las principales calles del centro de Granada para dejar claro que, pese a llevar ya once días de paro indefinido, las fuerzas y las ganas por seguir reivindicando sus derechos son las mismas que el primer día. Un convoy de cerca de una veintena de particulares, entre los que se encuentran transportistas y agricultores de distintos puntos de la provincia con mensajes como "hay que pararlo todo", o "No nos salen las cuentas, luz, combustibles, gas, impuestos, gambas y ministerios".

De hecho, desde la agrupación de Mujeres Agricultoras de Montefrío invitaban ayer a todos los interesados en participar en esta marcha lenta por la capital a emplazarse pasadas las 8 de la mañana en la gasolinera de La Cruz Altera para salir en comitiva.

Finalmente se han unido vehículos de otras localidades en una gasolinera situada en la Chana, desde donde ha salido la comitiva pasadas las 9:30 horas con dirección centro para dificultar, como ya se hiciera ayer, el tráfico rodado. Y desde donde se trasladarán posteriormente a las inmediaciones de Mercagranada. Además, según las previsiones, esta marcha lenta por el centro de la capital está prevista que se repita en otras franjas horarias del día con la participación de varios transportistas de la zona.

Los ánimos de los transportistas no decaen, de hecho, tras las últimas declaraciones del Gobierno en la que aseguraban que no se iban a levantar de la mesa de negociaciones hasta llegar a un acuerdo, no ha hecho más que reforzar la huelga. Desde la Plataforma Nacional Defensa Sector del Transporte señalan que continuarán este paro indefinido hasta que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se siente con la Plataforma convocante y lleguen a un entendimiento.

Mientras tanto, en la provincia de Granada, al igual que en otros puntos de España, los transportistas que han secundado el paro indefinido seguirán sin trabajar y reivindicando sus peticiones con movilizaciones o piquetes informativos, entre otras acciones.