¿Qué pueblos de Granada se saltan más el confinamiento según los registros de teléfonos móviles?

Los primeros datos remitidos por las principales compañías de telefonía móvil al Gobierno para hacer un seguimiento sobre la movilidad de los ciudadanos durante el confinamiento revelan que los municipios de la provincia de Granada en los que ha habido más población que sale de su área de residencia se ubican en el Área Metropolitana, precisamente la zona de mayor incidencia de afectados por la pandemia.

Pulianas y Cájar, en este orden, son las localidades cuya población se ha movido más, a pesar de las restricciones del estado de alarma. Aunque el día de referencia es el del 9 de abril, Jueves Santo, en la mayoría de los municipios la tendencia de las jornadas previas es similar. En el otro extremo, el de los más disciplinados, destacan zonas de la provincia como Alhama de Granada, Loja o Almuñécar, la localidad que tuvo uno de los primeros focos de infectados y donde arrancaron antes las medidas de contención.

En la ciudad de Granada, muy afectada también por la incidencia del virus entre la población, en este Jueves Santo marcado como referencia (por ser festivo, sin afluencia a trabajos esenciales y sin apenas compras), los datos se dividen por distritos y son diversos, si bien ninguno de ellos alcanza los porcentajes de movilidad de otros municipios del Cinturón donde ha habido más salidas.

Alrededor de un 9,5% de los habitantes de los distritos de la zona Sur de la ciudad que linda con Huétor Vega o La Zubia salió aquel día de su área de residencia, según los datos extraídos de los teléfonos móviles. Por contra, las zonas donde menos movimiento se registró fueron las del Norte y Este de la ciudad, con porcentajes ligeramente superiores al 6%. Esto significa que más del 93% de los habitantes cumplieron el estado de alarma.

Pulianas, el municipio con los porcentajes más elevados de movilidad, registró el Jueves Santo movimientos del 18,5% de sus residentes. Aunque esa tasa llegó al 25% otros días del confinamiento. En Cájar, el segundo municipio, el 16,8% de su población salió aquel día del área de sus residencias y ha tenido varias jornadas cuyos registros sobrepasan el 20%. Les sigue Churriana de la Vega, con un 13,5% y Armilla, con el 12,3% de los móviles en movimiento fuera de su ámbito habitual el pasado 9 de abril.

Estos datos están incluidos en el primer informe de DataCOVID, el estudio de movilidad en el que está trabajando el Instituto Nacional de Estadística (INE) para determinar si los ciudadanos están cumpliendo las restricciones de movimientos que dicta el confinamiento. El organismo estatal ha recibido datos, anónimos y agregados, de las tres principales operadoras que trabajan en España (Telefónica, Vodafone y Orange), que suponen el 80% de las líneas móviles de este país.

Este proyecto está auspiciado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y sus resultados han sido puestos a disposición de todas las comunidades autónomas. Once de ellas están ya usándolos, incluida Andalucía.

Los primeros datos publicados comprenden del 16 de marzo al 9 de abril, periodo en el que más del 85% de los ciudadanos no se ha movido de su zona de residencia. Según los los datos de que ya disponía el INE sobre el pasado noviembre (del estudio de movilidad que inició entonces), en una semana normal ese porcentaje estaría en torno al 70%.

A través de la comparación con los datos de noviembre de 2019, se puede establecer alguna explicación a las diferencias entre unos municipios y otros. Es decir, en localidades del Área Metropolitana de Granada donde, en un período normal como fue noviembre pasado, la tasa de movimientos de población fuera de su ámbito es muy elevada (se desplazan para comprar, trabajar, ocio etc), en estos días de confinamiento también hay cierta correlación. Por eso, los datos de movilidad en los distritos más céntricos de la capital son bajos tanto en el confinamiento como en noviembre pasado.

En el Área Metropolitana de Granada, la población cuyos teléfonos móviles ha registrado menos movimientos es Santa Fe, con un 4,5% de la población que salió del área de residencia el Jueves Santo. También destacan en este grupo de áreas más disciplinadas, Alhendín y La Malahá (4,3%), Padul (4,5%), Dúrcal (4,8%), Cenes de la Vega (4,9%) o Deifontes (5,2%).

En la Costa, más movimiento en la playa de Motril

Motril es otro de los municipios que el INE divide en distritos, de modo que la movilidad varía por zonas; pero destacan los espacios de playa o puerto, donde la población que salió de sus residencias rondaba el 12%. Las áreas más septentrionales de la ciudad no llegaron al 7% de movilidad en Semana Santa.

En el resto de la Costa granadina, los índices de movilidad son bastante reducidos, pero destaca Almuñécar, con sólo un 2,2%. Salobreña registró aquel día un 6,7% de salidas de las áreas de residencia.

Las ciudades medias, donde más se respecta el confinamiento

Tanto Loja, con un 3,6%, como Baza (4,3%) o Guadix (5%), son ejemplos de que las ciudades medias son los algunos de los puntos de la provincia donde menos movimientos se han registrado a través de los teléfonos móviles.

Por el lado contrario, en zonas alejadas de Granada capital, destacan por su mayor movilidad Puebla de Don Fadrique (10,1%), Valle del Zalabí (10,3%), Moraleda de Zafayona (9,4%) o Huéscar (9%).

En la Alpujarra no destacan municipios con amplias tasas de movilidad en Semana Santa. La zona de Ugíjar tuvo un 5% de población que hizo salidas, Lanjarón casi un 7%, y Órgiva un 7,2%.

¿Qué considera el INE zona de residencia?

Zona o área de residencia no es aquí sinónimo de hogar. Para este estudio, el INE ha dividido el territorio español en unas 3.200 "áreas de movilidad", agrupaciones de población de entre 5.000 y 50.000 habitantes. Un área en zona despoblada será la suma de varios municipios pequeños o muy pequeños (hasta sumar 5.000 habitantes) pero, en las ciudades, las áreas serán los distritos o incluso desagregaciones de aquellos.

Para cada una de esas áreas, cada compañía proporciona el recuento del número de móviles que se van a considerar como población residente en ella: una persona (un teléfono móvil) se considerará residente en el área donde el teléfono ha pasado la mayor parte del tiempo de la medianoche a las 06:00. Así se asocia un área de residencia a cada móvil.

Como complemento a eso, las operadoras calculan como área de destino (el sitio al que nos desplazamos de forma habitual) la zona donde con más frecuencia se detecta en el periodo de las 10:00 a las 16:00, siempre que haya estado ahí durante al menos dos horas (para situar lugares de trabajo o estudio). Esa área de destino puede coincidir con la de residencia, ser cualquier otra o no arrojar resultados, por ejemplo si el usuario se mueve continuamente o si su teléfono está apagado o fuera de cobertura.

Para cada área de residencia, los operadores proporcionan datos sobre las zonas de destino solamente si el número de movimientos supera los 10 o 15, para proteger, explican, la privacidad y respetar el secreto estadístico. Si el número de teléfonos localizados no alcanza esa cantidad, esos datos no llegan al INE.

Cuando recibe la información de las distintas operadoras, el equipo del INE la combina y obtiene el número total de teléfonos móviles que se desplazan de una zona a otra o se quedan en sus áreas de residencia. De ahí ese número se eleva al total de la población, pues el objetivo es estimar cuántas personas, y no cuántos teléfonos, se mueven. Para preservar la privacidad de los ciudadanos, si en una zona se localiza a menos de 100 personas o el flujo entre dos zonas es inferior a esa cantidad, ese dato se descarta.

¿Saben cuándo estamos en casa?

Con estos datos no se puede saber quién está en casa en cada momento, simplemente qué parte de la población está la mayor parte del tiempo en su área de residencia. Tampoco es posible determinar los movimientos dentro de esa zona (barrio, municipio, etc).

Es decir, que este estudio no sirve para localizar a quienes salen todos los días de casa a hacer recados (necesarios o no), a pasear al perro o a pasearse ellos si no abandonan ese perímetro invisible; a quienes van al pueblo de al lado si forma parte de esa misma zona y, en general, a todo aquel que vaya a otra zona durante menos de dos horas.

También es cuestionable el criterio de determinar las áreas de destino tomando como base el horario de 10:00 a 16:00, que deja en el limbo a quienes trabajan o estudian por la tarde y en una situación particular a quienes lo hacen de madrugada (por aquello de que la residencia es donde permanece el móvil entre la medianoche y las 06:00).

Por ello los datos deben acogerse con cautela y no como una fotografía precisa.