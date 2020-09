El rapapolvo de un alto cargo de Salud en Granada a los asintomáticos que se saltan la cuarentena

"Algunos piensan que como no están enfermos pueden hacer lo que les da la gana y eso no es cierto". "Pueden cometer un delito contra la salud pública". Así de contundente se ha mostrado un alto cargo del Servicio Andaluz de Salud de Granada al referirse al problema que está generando la difícil contención de los contagios entre aquellas personas que han dado positivo en las pruebas por coronavirus pero no manifiestan síntomas de la enfermedad Covid-19.

Pedro Ruiz es el director del Área Sanitaria Nordeste de Granada, una zona que en esta segunda oleada de la pandemia está en alerta por la gran incidencia que se está registrando entre la población de estos municipios, en especial Baza en las últimas semanas. Este responsable de Salud pone el acento en los asintomáticos porque, según sus datos, más del 50% de los positivos que se están registrando en esta zona no desarrollan la enfermedad. Esto, que puede ser un alivio para la atención sanitaria, es un problema en la contención de las infecciones, por la laxitud con la que muchas personas se toman el obligado confinamiento.

En una reciente comparecencia pública junto al alcalde de Baza, Pedro Fernández, para anunciar nuevas medidas de control y limpieza en el municipio, el director del Área Sanitaria aprovechó para dirigirse directamente a la población: "No se puede ser un irresponsable saliendo a la calle, a comprar o a cualquier cosa sabiendo que es positivo". A estas personas les advirtió de que podrían estar cometiendo un delito. "El que lo sabe tiene que quedarse en casa, mantener la cuarentena, el confinamiento, sí o sí".

El rapapolvo de este médico fue también acompañado de un nuevo llamamiento a la población para mantener la distancia de seguridad y el uso de la mascarilla, aspecto éste en el que también se mostró muy duro: "Hay que llevarla bien puesta, tapando nariz y boca; en el codo no sirve de nada". Ruiz pidió a los ciudadanos que mantenga esta protección también dentro de sus casas, cuando se reúnan con gente, incluso si son familia. "La primera vacuna somos nosotros", es el mensaje claro que lanza este responsable sanitario.

La zona Nordeste de Granada, que apenas sufrió los efectos de la epidemia en primavera, se ha convertido desde el final del verano en el lugar de la provincia con mayor incidencia del virus entre su población. Según datos del 23 de septiembre, registra una tasa reciente de 224 casos por cada 100.000 habitantes, muy superior a la media provincial, que es de 125; o de la capital, que ha sido siempre el principal foco de contagio y que ahora está en una tasa de 136 de los últimos 14 días.

Las miradas están puestas en municipios de la zona Norte como Baza o Guadix, por ser los más poblados del área sanitaria, aunque las tasas más altas se presentan en localidades pequeñas como Huélago (3.473) o Pedro Martínez (1.174), debido a su exiguo padrón, frente al brote de contagios que se extiende.

En Baza se han dado 40 casos positivos en los últimos 14 días y ya supera a Guadix, por lo que su Ayuntamiento ha puesto en marcha una serie de medidas adicionales de limpieza y control de zonas públicas, además de centros escolares y sanitarios. Su alcalde también pide a la población que extreme las precauciones, aunque no se ha referido por ahora a ningún tipo de confinamiento voluntario como muchos municipios de la provincia cuando se han visto afectados por brotes de contagio importantes de modo descontrolado.

En el hospital de Baza, el director del Área Sanitaria, aseguró al inicio de la semana que la situación no es preocupante, con solo 4 personas ingresadas y evolución favorable. Aunque insinuó que esto puede cambiar en cualquier momento: "Estamos preparados para lo que nos venga".