"Es la zona más crítica de la provincia": Huétor Tájar sufre la peor cara de Leonardo

Huétor Tájar está sufriendo la peor parte de la borrasca Leonardo. El municipio supone "la zona más crítica de la provincia", como lo ha definido Francis Rodríguez, presidente de la Diputación de Granada, durante una visita a la zona para evaluar los daños efectuados por el temporal.

La combinación del río Genil, "que está totalmente desbordado", y el arroyo Milanos está creando una bomba de relojería en la localidad, que ha quedado incomunicada desupés de que varios de sus accesos quedasen cortados por la lluvia.

De hecho, una familia ha tenido que ser rescatada de su vivienda después de que el arroyo Milanos se haya desbordado a su paso por esta localidad, llegando a afectar a varias casas y comercios, según ha contado Fernando Delgado, alcalde de localidad, a este periódico, que añade que ha sido necesario el uso de un tractor para poder sacar a la familia.

"Esto está fatal, está todo inundado, es una pena", califica Delgado la situación que está atravesando el municipio en las primeras horas de este miércoles, en el que también ha sido cortada la carretera que une la localidad con Villanueva, la GR-4403; además de la GR-4402, GR-4407 y GR-4400, lo que en la práctica deja aislado a Huétor Tajar.

En la localidad se encuentran actualmente trabajando Policía Local, Guardia Civil y efectivos de los bomberos de Loja, apoyados por unidades de la Diputación provincial, a los que Rodríguez ha agradecido su enorme esfuerzo y trabajo en un día como este. Por su parte, José David, jefe de Bomberos de Alhama ha añadido que se ha incorporado el vehículo de dotaciones varias, con capacidad de sacar 18.000 litros por minuto, además de la unidad de rescate acuático del consorcio.