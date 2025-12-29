Unos vecinos encuentran sin vida el cuerpo del chico desaparecido en Íllora

Unos vecinos de la zona de Íllora han encontrado esta madrugada el cuerpo sin vida del joven que en el día de ayer fue arrastrado por la corriente en el Arroyo de la Cañada de Íllora. El GREIM de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada se trasladó al lugar de localización, aproximadamente unos 3 kilómetros río abajo del lugar del suceso, para la recuperación del cuerpo, según ha confirmado el Instituto Armado. El cuerpo fue hallado por un grupo de voluntarios que continuó con la búsqueda durante la madrugada fuera del dispositivo que montó la Guardia Civil desde el momento del suceso. El hallazgo se produjo sobre las dos y media de la madrugada. Casi una hora más tarde se procedió al levantamiento del cadáver, que se encontró en el cauce del arroyo.

El suceso se produjo ayer entre las 10:30 y las 11:00 horas cuando Adrián, un joven vecino de Casanueva que trataba de atravesar con su motocicleta el Arroyo de la Cañada junto a un amigo, en las primeras montañas de la Sierra de Parapanda, cayó y fue arrastrado corriente abajo a causa de la fuerza del agua. Es uno de los primeros consejos que se lanzan desde las Fuerzas de Seguridad y los servicios de emergencias: evitar cruzar cursos de agua.

Los hechos se produjeron en la carretera conocida como Camino de Puerto Lope, una vía pecuaria asfaltada que llega hasta el anejo ilurquense de Obéilar, cuando ambos jóvenes intentaron atravesar el cauce del arroyo, desbordado por las fuertes precipitaciones. Se trata de un vado situado a cerca de un kilómetro y medio de la carretera GR-3409, y al que se llega en un desvío previo a la llegada a una conocida gasolinera a las afueras del casco urbano de Íllora.

La fuerza del agua hizo que el motorista, "muy joven" según ha podido saber este diario, fuera arrastrado por la corriente, mientras que su acompañante logró ponerse a salvo y comunicó la desaparición de su amigo. Fue este quien dio el aviso a la Guardia Civil y ofreció todos los detalles del accidente, que han sido claves para movilizar y establecer el dispositivo de búsqueda, el cual tuvo que demorarse hasta que bajara el nivel del caudal del agua en el arroyo, según informaron los Bomberos del Parque Norte de Granada.

Además de los efectivos mencionados, acudieron al lugar de los hechos patrullas de Seguridad Ciudadana, efectivos de Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), la Unidad aérea de helicópteros y el equipo Pegaso, que durante el día rastrearon la zona de búsqueda con drones, según explicó la Guardia Civil a este diario. Las unidades aéreas se retiraron a la caída de la noche. Antes, sobre las seis, se halló la moto que conducía el chico a pocos metros del vado inundable. En el dispositivo, donde participaban miembros de Protección Civil, también se unieron familiares, amigos y voluntarios de la víctima, que además lanzaron mensajes a través de redes sociales para ayudar en las tareas de localización. En total, cerca de medio centenar de personas se llegaron a movilizar.

Una de las personas que estaban participando en la búsqueda del chico fue el alcalde de Íllora, Antonio Salazar, quien con calificó el suceso como "una ruina para la familia". "Aquí hay familiares, voluntarios que se han unido, es un momento duro", expresó mientras caminaba por la ribera del arroyo. El Consistorio ilurquense facilitó avituallamiento, comida caliente y agua para los cuerpos de búsqueda y los voluntarios.