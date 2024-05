La tranquilidad es uno de los privilegios más codiciados de la sociedad del siglo XXI. Las grandes ciudades imponen un ritmo frenético a los ciudadanos, lo que deja poco espacio al silencio. La calma y el sosiego son la más anhelada utopía por muchos granadinos, que se sienten atrapados en una rutina cargada de exigencias y quehaceres.

En medio del mundo globalizado, se alzan los municipios de la provincia de Granada. El que más población ha perdido en los últimos diez años es Gobernador, un 34% según los datos del último estudio de la UGR encargado por la Diputación de Granada. En plenos Montes Orientales, los ritmos de vida han cambiado poco en las últimas décadas, y despiertan cada vez más interés entre los granadinos. Impera el silencio en unas calles que no siempre fueron tan silenciosas, pero que la despoblación ha asolado. Son un verdadero oasis.

Tere, Isabel, Rosario y María José se reúnen en una casa para elaborar los tradicionales roscos de Semana Santa en estos últimos días. Son vecinas de la calle Alta de Gobernador y han vivido en primera persona los efectos de la despoblación. Luchan diariamente por conservar unas tradiciones que han formado parte del pueblo durante muchos años. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Gobernador se encuentra Patrocinio Manuel Ruano López, para todos Patro, alcalde del municipio que cuenta con 252 habitantes censados. El Equipo de Gobierno busca alternativas para incentivar la vida en el pueblo. "El pueblo tiene esencia, y debemos mantenerla", asegura el alcalde.

Un estudio de la Universidad de Granada sitúa a Gobernador entre los 27 municipios con riesgo intenso de despoblación en la provincia. En los últimos años, ha pasado de 322 a 210 habitantes, un descenso del 34,8%. La persistencia de esta caída provocaría que, en tan sólo veinte años, no hubiera población en el municipio. La situación es verdaderamente alarmante.

Los Consistorios de la Comarca mantienen una relación de cooperación para revertir la situación. "Las relaciones con los municipios cercanos son magníficas. Están por encima de cualquier ideal político", afirma Patrocinio, ya que "si al pueblo vecino le va bien, a nosotros nos repercute positivamente".

Al fresco del verano

Gobernador mantiene el popular fresco, que reúne a los vecinos de cada calle en las noches de verano. Al más puro estilo Salsa Rosa, la actualidad del pueblo se debate entre risas y anécdotas. La unión entre los gobernadores articula uno de los motores fundamentales de la permanencia del municipio.

El cielo rebosa estrellas cada noche. Las grandes ciudades de la provincia están alejadas de Gobernador, por lo que no hay contaminación lumínica. En la oscuridad de las noches de verano, espectaculares Perseidas atraviesan el firmamento provocando el asombro de los curiosos que emprenden una ruta nocturna por los caminos rurales en busca de una de las experiencias más recomendables del pueblo.

El verano en Gobernador no se entendería sin las tradicionales fiestas, que generan cada año gran expectación entre los vecinos. Ningún gobernador quiere perderse los días en los que eclosiona la vida del municipio, que llega incluso a triplicar su población. Cada madrugada, los vecinos se reúnen en la plaza del pueblo para festejar la unión, que un año más se hace realidad en las calles de Gobernador. Es un sueño efímero, pero renueva la vida y la identidad del pueblo. Y los puebla de jóvenes.

Patro relata que los jóvenes suelen trasladarse a la capital para terminar sus estudios. No obstante, se siguen manteniendo arraigados a Gobernador, ya que suelen volver cada fin de semana. "No han desaparecido esas raíces". La implantación del teletrabajo ofrece nuevas posibilidades a los trabajadores que podrían ser beneficiosas para estos municipios, pero no hay viviendas habilitadas con estas características. "Nuestra institución tiene poco margen de maniobra, es difícil construir o rehabilitar nuevas viviendas" manifiesta. No obstante, algunas familias desean adquirir viviendas en Gobernador: "Sabemos de primera mano que cinco o seis familias estarían interesadas en vivir aquí, si hubiera viviendas en buenas condiciones".

El alcalde confía en que la situación se revierta en los próximos años. Al igual que se produjo hace décadas un gran éxodo rural, cree que dentro de unos años los habitantes de grandes ciudades pueden estar interesados en residir en municipios como Gobernador. Cada vez se busca más la tranquilidad y un contacto directo con la naturaleza, que en la urbe es difícil de encontrar.

Comunicaciones

El transporte es otro de los grandes dilemas del municipio. Una línea de autobús conecta la capital granadina con Gobernador. "Si tuviéramos una buena red de transportes, muchos estudiantes podrían vivir aquí y prescindir de un alquiler en Granada", afirma el alcalde. Además, muchos vecinos mantienen una fuerte vinculación con Guadix, por lo que la creación de una nueva línea de transporte hasta la ciudad accitana es una de las demandas prioritarias para el Ayuntamiento.

El consultorio médico abre tan sólo dos veces por semana. De momento, cubre las necesidades de los gobernadores, pero Patrocinio muestra preocupación, ya que "si al final va a menos la población, cada vez nos irán recortando más días". La ausencia de un pediatra obliga a los vecinos a acudir al centro de salud más cercano, a unos quince kilómetros de Gobernador.

La farmacia es otro de los servicios indispensables para el municipio. "Ante la jubilación de los anteriores dueños, teníamos cierto temor de perder el servicio de farmacia. La llegada del nuevo farmacéutico hace un año y medio nos garantiza la farmacia durante algunos años más".

Las protestas de los agricultores no han pasado desapercibidas en Gobernador. La agricultura y la ganadería son las principales fuentes de ingresos de los vecinos del municipio. El Ayuntamiento apoya las protestas, ya que las ayudas son necesarias para el desarrollo de la localidad. No obstante, "la queja que tienen los agricultores va más allá de las instituciones locales".

Además del desarrollo de su profesión, los agricultores de Gobernador han demostrado un compromiso perpetuo con la comarca. Ante inundaciones o incendios, los vehículos agrícolas se han puesto a disposición de la causa. Los vecinos improvisan su propia armada invencible, que muestra el lado más humano de una alianza vecinal llena de generosidad.

La lucha por la escuela

La máxima prioridad del Ayuntamiento es la reapertura del colegio, que se cerró hace ocho años ante la falta de alumnos. El delegado de Gobierno en Granada, Antonio Granados, y la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, mantuvieron un encuentro con el alcalde de Gobernador.

La situación ha cambiado, y Patrocinio confía en su reapertura. "Las instalaciones son correctas, tenemos un nuevo tejado y un cuarto de baño. Tenemos niños suficientes". El colegio cerró con cinco alumnos, y actualmente hay en Gobernador 12 niños en edad de escolarización.

Cada día, tienen que recorrer seis kilómetros para poder ir a la escuela de los pueblos vecinos. "Algunos van a Moreda o a Torre Cardela, pero no es la misma comodidad que tener un colegio en nuestro pueblo". El alcalde asegura que es un factor que influye en la decisión de establecerse en Gobernador. "Prefieren otros municipios cercanos antes que el nuestro, justamente por esa falta de educación".

Patrocinio asegura que "tener diez niños viviendo en el pueblo es un lujo". La infancia es diferente en los pequeños municipios, donde los más pequeños encuentran mucha libertad. "Los niños tienen aquí una libertad que no tienen en las grandes ciudades", asegura.

La nueva vida del pueblo

La Diputación, a través de la Estrategia Provincial ante la Despoblación y por el Reto Demográfico, ha articulado una serie de medidas para activar la vida de los municipios más despoblados. Las clases particulares, bailes de salón y bachata y la visita de un fisioterapeuta o un podólogo son algunas de las iniciativas que revitalizan la vida del pueblo. Las vecinas de Gobernador esperan impacientes cada sábado la clase de baile, que crea más lazos de unión entre los gobernadores.

"Siento todos los días el apoyo que nos muestran. Gracias a la Diputación, tenemos una actividad nunca antes vista en Gobernador" aclara el alcalde. Las gobernadoras también han vuelto a recuperar la Asociación de Mujeres Mudéjar, "es un gran aliciente para las mujeres del pueblo, lo han retomado con mucha ilusión". Los proyectos priorizan la vida social del municipio. Los vecinos participan activamente en cada una de las actividades que elabora el Ayuntamiento. La prioridad de las instituciones es revitalizar la vida social de Gobernador.

Una vida y un sabor que identifican al pueblo. El ingrediente principal en la gastronomía de la Comarca de los Montes Orientales es el aceite de oliva. Cada plato se cimenta en el producto estrella, que es una de las principales señas de identidad del territorio. Pero sin duda, el secreto mejor guardado de los gobernadores es la cooperación. Con la aportación de cada vecino, se realizan imponentes banquetes entre los habitantes, que forjan recuerdos entrañables y fuertes vínculos de amistad.

Gobernador custodia un legado transmitido entre generaciones. Sus tradiciones y la acogida de sus vecinos cautivan a los visitantes, que se interesan por conocer el corazón de la Comarca de los Montes Orientales. La lucha continúa entre los vecinos más veteranos, para recuperar el esplendor que décadas atrás se perdió. El envejecimiento de la población no ha conseguido acabar con la esencia más pura del municipio. Gobernador tiene más futuro que nunca.