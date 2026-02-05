Cuatro personas han sido rescatadas este jueves tras quedar atrapadas sobre un vehículo en el cauce del río Genil, en el municipio granadino de Huétor Tájar, afectado por la crecida provocada por la borrasca Leonardo.

Según ha informado la Guardia Civil a este diario, los hechos han tenido lugar sobre las 19:54 horas. Los ocupantes del turismo tuvieron que subirse al techo del vehículo para ponerse a salvo, mientras las aguas del río impedían cualquier maniobra por su cuenta.

La Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia ha localizado a los afectados y, con la colaboración de un vecino que aportó una pala excavadora, lograron rescatar a las cuatro personas a las 20:35 horas. Todos los ocupantes se encuentran en perfecto estado de salud.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía extremar las precauciones y evitar desplazamientos por zonas inundadas, especialmente cerca de cauces y ríos crecidos.

Sala de crisis

Asimismo, la Benemérita tiene constituida una sala de crisis desde la que se está coordinando de forma permanente la gestión y respuesta a todas las incidencias derivadas de la borrasca Leonardo en la provincia.

Al mando del coronel jefe de la Comandancia, Francisco Javier Arteaga, desde este centro de coordinación se realiza la monitorización en tiempo real de las incidencias críticas, lo que permite priorizar actuaciones, optimizar el despliegue de unidades y mantener una respuesta ágil y coordinada ante cualquier eventualidad.