La Villa Romana de Salar inicia su transformación: las obras para adecuar al uso turístico la villa sacarán a la luz el patio de la casa del Dominus

La Villa Romana de Salar ha comenzado oficialmente su gran transformación. Desde principios de año ya se trabaja para proteger y adecuar al uso turístico la villa gracias a la ayuda del Ministerio de Cultura de casi tres millones de euros (concretamente 2.938.000 euros) que fue concedida en 2024 al yacimiento. En las próximas semanas, los arqueólogos podrán comenzar sus trabajos de excavación a mano. Una intervención en la que se espera sacar a la luz todo el jardín interior, los pasillos norte y sur y varias estancias laterales con mosaicos de la famosa villa del Dominus de Salar.

La adaptación de la zona que se está ya llevando a cabo servirá para proteger y adecuar al uso turístico la villa. De esta forma, Salar, un municipio de apenas 2.600 habitantes, aprovechará la oportunidad para ponerse en primera línea del turismo patrimonial, sobre todo de época romana. Se va a construir un muro escollera junto al arroyo de Salar para evitar posibles inundaciones, se preparará un edificio de usos múltiples para futuras iniciativas, y el gran avance será una gran estructura techada que cubrirá las zonas actualmente excavadas, lo que permitirá ampliar la excavación en torno a esos espacios en los próximos años.

Las dos carpas del yacimiento que contienen los restos la llamada zona A (excavada tras su hallazgo en 2005 cuando se hacían unas obras para construir una EDAR), la zona B (exhumada entre 2017 y 2020 y donde apareció el mosaico de cacería con la representación del dominus enfrentándose a un jabalí) ya han sido retiradas, tal y como ha podido comprobar este periódico, lo que va a permitir iniciar los trabajos para descubrir todos los misterios que depare la excavación de toda la pars urbana del siglo IV. Ambas zonas pertenecen a la misma vivienda, dando la posibilidad de excavar donde antes estaban los pilares de las estructuras y de ampliar la superficie.

El arqueólogo del proyecto, Julio Román, ha destacado que los siguientes trabajos serán la continuación de la excavación de la pars urbana del siglo IV. "Ya que sabemos que nos quedan un montón de mosaicos por descubrir, así como su patio interior y sus pasillos norte y sur. Unir las dos zonas nos va a dar muchísima información, y vamos a tener espacio preparado para que en los próximos años se siga excavando", ha destacado.

La obra, que se está desarrollando con todos los controles arqueológicos necesarios, tendrá que ser excavada a mano, unas tareas que comenzarán a mediados de febrero siempre que la lluvia no retrase las labores. La intervención total de musealización de la zona tiene que estar finalizada para el próximo 31 de mayo, ya que la subvención proviene de ayudas de Europa, y en junio de 2026 tiene que estar justificada ante Bruselas.

"Sobre el papel, como mínimo, va a salir todo el jardín interior de la vivienda, y esperamos que con una fuente, un estanque monumental o algo similar; además de los dos pasillos del norte y sur con mosaicos, y varias estancias laterales también con mosaicos. Antes de que construyan el edificio para techarlo todo, hay que excavar varias zonas a mano, por lo que pronto nos vamos a poner manos a la obra y estamos muy emocionados", ha relatado Román.

Esta nueva excavación del patio y el jardín aportará una visión más clara de lo que era la villa del Dominus y de su distribución. Por el momento, con las zonas ya abiertas, se desconoce si la vivienda era simétrica o si se añadieron a ella edificios posteriores, pero con el nuevo espacio disponible se podrán hacer nuevas campañas arqueológicas en un futuro para descubrirlo.

La obra, además de para cubrir toda la zona con una nueva gran carpa, instalará rampas de acceso para favorecer la movilidad por la zona, y colocará plataformas de cristal sobre las excavaciones similares a las ya existentes en la zona A, para que así los visitantes puedan ver la villa desde una zona más cercana y fijarse en los detalles. Las actuales pasarelas serán retiradas para diseñar un nuevo recorrido "a pie de mosaico" que muestre ya toda la zona y puntos como el mosaico del Dominus, a los que hasta ahora se accedía por la zona B. También se prepara un mirador más alto que de una visual amplia a la vivienda de estilo monumental de la villa.

Imagen de la segunda excavación en la Villa, en la que el mosaico mostró el rostro del dominus / G. H.

Según los expertos que llevan trabajando en la zona desde 2006, año en el que se descubrió este asentamiento que data del siglo I d.C, la lujosa pars urbana del dominus de la villa, la de las zonas A y B, estaría integrada por decenas de edificaciones repletas de mosaicos, esculturas y demás elementos decorativos que daban buena cuenta del poder económico y social de los habitantes de la zona.

La espectacularidad de la villa romana de Salar en cuanto a la conservación de sus estructuras arquitectónicas la han convertido en uno de los yacimientos más importantes de toda España de esta tipología, y la concesión de la ayuda así lo reconoce. Aún falta mucho por excavar en la zona, pero sus hallazgos y el potencial monumental que aún conserva el subsuelo de esta zona, permiten equipararla con las más importantes villas romanas de toda la península.

Segundo verano sin campaña de excavaciones

Román ha confirmado que, una vez que el proyecto de transformación y musealización de la zona esté listo, este 2026 se detendrán las campañas de excavaciones en la Villa, después de los trabajos que se llevarán a cabo en febrero para liberar el patio de la villa del Dominus. Mientras, las visitas públicas, que se encuentran suspendidas mientras se realiza la intervención, se retomarán una vez que todo el proyecto esté finalizado.

Todo apunta a que será ya en 2027 cuando se retomen los trabajos en la zona, centrados sobre todo en seguir excavando en la zona C, la nueva vivienda de estilo monumental descubierta, que no se va a modificar con la ayuda del Gobierno. Para iniciar esos trabajos, los arqueólogos están a la espera de recibir el dinero con el que Adif va a compensar al Ayuntamiento por la invasión del BIC que realiza una de las pilonas y el viaducto de Salar de la Variante de Loja, la cual está en proceso de licitación. Con ese dinero se podrá financiar los procesos de excavación de esta vivienda, alejada de los lujos de la otra residencia nobiliaria, pero igual de bien conservada y con mosaicos y columnas de gran valor.

Mientras, para este verano de 2026, los arqueólogos van a realizar una excavación en el solar del centro de la localidad de Salar que será destinado al futuro museo del municipio, conociendo que existen evidencias de ocupación romana en la zona y que podrían aparecer nuevos restos arqueológicos.