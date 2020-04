La Borriquilla recoge para la historia la suspensión por el Covid-19

La Semana Santa de 2020 pasará a la historia y las hermandades lo saben. La decisión colegiada de suspender las estaciones de penitencia para este año ha empezado a tener eco en el patrimonio de las cofradías. Tanto es así que la Hermandad de la Borriquilla, primera cofradía en poner su cruz de guía en las calles de Granada, ha querido inmortalizar en su libro de venias las causas que han obligado a no realizar su estación hasta la Catedral este Domingo de Ramos.

Los libros de venia son una de esas piezas desconocidas de las hermandades, donde se recogen las fórmulas de cortesía que cada hermandad lee al llegar a la Carrera Oficial. En él cada cofradía decora sus hojas incluyendo las palabras que se pronuncian y donde los miembros de la Federación - consiliario, presidente y secretario - estampan su firma como prueba de conformidad. Para este 2020, los hermanos de La Borriquilla han contado con el trabajo del artista y restaurador Adrián Pérez Álvarez quien ha inmortalizado a través de su trabajo la suspensión de la estación de penitencia.

Para el diseño "se ha utilizado una técnica mixta con acuarela, acrílicos y bolígrafo, ha explicado el autor. El diseño lo tenía esbozado en la cabeza desde el mes de enero, cuando la hermandad le entregó el libro para que iluminara sus páginas y preparase la venia de este 2020: "Por temas profesionales no he podido trabajar sobre la venia hasta hace pocas semanas, aunque sí tenía en mente cómo iba a ser. Además me gusta esperar hasta última hora por las cosas que puedan pasar. Como ha sido el caso", comenta Adrián Pérez.

La ilustración, que cuenta con dos páginas, se resuelve con una recreación del arco de la Iglesia de San Andrés y una caja de texto, con tipografías distintas y un toque de vanguardia. La siguiente hoja lleva una imagen del Señor de la Entrada en Jerusalén. Sobre el texto, el artista explica su historia y por qué no ha decidido ceñirse al guión establecido: "todos los años la hermandad, llueva o no, tiene intención de hacer estación de penitencia pero en este año, aunque la hermandad quisiera, no iba poder hacerlo. No me salía escribir algo que sabía que no iba a tener sentido ni que nunca se iba a firmar", asegura el artista.

Por esta razón Adrián Pérez ha cambiado las palabras del protocolo oficial y ha incluido un texto alternativo: "En la tarde del Domingo de Ramos del año del señor de 2020, esta Ilustre Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz no pudo realizar su Estación de Penitencia por haber sido decretado el Estado de Alarma por la crisis sanitaria del Covid-19, quedando este documento como testimonio histórico de esta excepcional circunstancia."