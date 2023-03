La Estrella no pasará por Plaza Larga este Jueves Santo

El Jueves Santo de 2023 no contará este año con una de las estampas más tradicionales de la jornada: ver el regreso de la Hermandad de la Estrella por la Cuesta de la Alhacaba. La corporación nazarena se ha visto obligada a cambiar su itinerario de regreso hasta la iglesia de San Cristóbal por las obras que el Ayuntamiento está llevando a término en este tramo del recorrido.

Según ha dado a conocer este viernes el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, el consistorio ha estudiado conjuntamente con la hermandad, y la Federación de Cofradías, todas las opciones posibles para determinar una solución que asegure tanto un normal desarrollo de la procesión como el respeto a un recorrido singular por el Albaicín.

Así, el nuevo trazado contempla, tras su paso por la Plaza del Triunfo, un itinerario que avanzará por Acera de San Ildefonso, calle Real de Cartuja, Camino de San Antonio, Carretera de Murcia, calle Larga de San Cristóbal y Plaza de San Cristóbal hasta concluir en su templo. Según ha expresado el edil, esta modificación viene motivada para garantizar "cortejo procesional seguro, en el que no se produzca ningún incidente y cuya belleza no se vea entorpecida por los elementos que siempre van asociados a una obra de tanta envergadura como la que se está desarrollando en el entorno de la Cuesta de la Alhacaba".

Por su parte, el hermano mayor de la cofradía, José Luis Rodríguez, ha señalando que ante la imposibilidad de realizar el recorrido habitual se comprende este cambio de recorrido: "la modificación se debe a unas obras que son de inversión y mejora para el barrio. Lo que sea bueno para el Albaicín también lo es para la Hermandad y si este año tenemos que hacer ese esfuerzo, se hará". Una idea que también mantiene la diputada mayor de gobierno, Mercedes Ramírez, responsable de sacar la cofradía a la calle el próximo Jueves Santo: "hemos estudiado desde el verano todas las opciones junto con el Ayuntamiento, los técnicos municipales, la Federación y las hermandades del Jueves Santo y no había más alternativa que cambiar el itinerario".

Ramírez incide, igualmente, en cómo "este nuevo recorrido es bastante exigente pero no creo que flaqueen la fuerzas en los hermanos, puesto que por encima del esfuerzo de subir tanto la Cuesta de San Antonio como la Carretera de Murcia está la fe y la devoción de toda la hermandad. Y si este año toca caminar junto a nuestros titulares por aquí, esta será la dirección de nuestro camino". Recuerda la diputada mayor de gobierno cómo "a priori es un itinerario que no se va a repetir, y no sabemos cuándo podremos ver a la hermandad con la Alhambra de fondo o la sierra. Es una oportunidad para descubrir a la hermandad con una estampa diferente a la que estamos acostumbrados a ver cada Jueves Santo".

"Va a ser duro, pero intentaremos llevar los kilos arriba"

Junto con las cuestiones técnicas y logísticas que implica cambiar el recorrido de la cofradía, está también la preocupación que acogen los capataces de la Hermandad de la Estrella. Desde el paso de Jesús de la Pasión, el capataz Gerardo Martínez señala que "aunque el recorrido es más corto, y eso va ayudar a los hermanos nazarenos y a las mantillas, a los costaleros nos va a tocar sufrir más, pero tampoco había otra alternativa". Una idea que comparte también Andrés Palacios, capataz del paso de la Virgen de la Estrella.

Para Gerardo Martínez este cambio de itinerario va a suponer un horizonte por descubrir: "estamos esperando la Cuesta de la Alhacaba todo el año, y para nosotros es ameno. No sé cómo va a ser este Jueves Santo donde además del desnivel que tiene la Carretera de Murcia está la caída que tiene la calle al lado izquierdo, y esto va a ser duro para los costaleros que trabajan en el costero. Nuestra función va a ser motivar y hablarle a la cuadrilla para que los kilos caigan siempre arriba".

Palacios echará de menos pasar por el barrio en la recogida, como uno de los momentos más especiales del Jueves Santo. Sin embargo, lo que más preocupa es también la salud de quienes van debajo del palio de la Virgen de la Estrella: "como en la Carretera de Murcia el firme va vencido a la izquierda va a ser duro, y especialmente para el palio, porque todo el peso va a ir sobre el costero y se va a ver el palio vencido. Pero intentaremos pasar lo más rápido posible para evitar el desgaste de de la cuadrilla".

El horario de la Hermandad de la Estrella

El Jueves Santo cambia su configuración para este 2023 con los cambios que ha debido introducir la Hermandad de la Estrella para afrontar su estación de penitencia. Modificaciones que no cambian en el itinerario y horario de ida pero que sí sufre variaciones respecto al regreso. Según ha dado a conocer la diputada mayor de gobierno, la hermandad saldrá a las 18:00 horas y no llegará hasta Ángel Ganivet hasta las 21:50 horas. Una hora y diez minutos más tarde, la cruz de guía se situará frente a la Puerta de la Encarnación de la Catedral y abandonará la misma a las 23:40 horas.

A partir de ese momento, la hermandad afrontará sus pasos hacia Gran Vía por Cárcel Baja, buscando la Calle Elvira hasta llegar al Arco y pasar por la Plaza del Triunfo. Buscará a partir de ahí la Acera de San Ildefonso para dirigirse hasta Real de Cartuja, Cuesta de San Antonio y llegar a la Carretera de Murcia para entrar, definitivamente la cruz de guía a las 02:45 horas en la iglesia. Quince minutos más tarde está prevista la entrada del paso del Cristo y a las 03:15 será cuando llegue hasta su templo el paso de palio de María Santísima de la Estrella, dando por concluida la estación de penitencia.