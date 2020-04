Huérfanos en un nuevo Sábado Santo sin La Alhambra

El Sábado Santo deja huérfanos a los granadinos un año más. Por segundo año consecutivo la Hermandad de Santa María de la Alhambra no realiza estación de penitencia a la Catedral. En 2019, la lluvia frustró la tentativa de salir a las calles, intimidando a los primeros tramos de la cofradía que habían llegado a salir del templo. Con agua o sin ella, este 11 de abril de 2020, la Virgen de las Angustias esperará la Pascua de la Resurrección sobre su retablo. El coronavirus se lleva por delante las ilusiones de los hermanos alhambreños.

El recinto de la Alhambra sorprende con el mutismo de sus perfiles en este Sábado Santo. Irreconocible paisaje monumental sin almas que le confieran vida a sus históricos muros. Ni turistas ni hermanos. Nadie. Por no haber no habrá ni Tres Caídas que vuelva a sonar delante de la cruz de guía. En la Bola de Oro las 1734 piezas de plata de Indalencio Ventura y José Simón aguardan en la intimidad de la casa de hermandad, esperando enmarcar la genialidad escultórica de Torcuato Ruiz del Peral. Y en sus casas, hermanos y cofrades se consuelan con recrear en la mente la unción de la mano del hijo muerto sostenida por cinco dedos virginales. El amor hecho madera.

Los hermanos de La Alhambra tienen la nostalgia de un Sábado Santo pleno, sin contratiempos y sin nada que les impida hacer su estación regalando a Granada el sabor exquisito de las cosas bien hechas. Un sentimiento transversal que va desde los más pequeños de la cofradía a quienes ostentan un cargo de confianza de la junta de gobierno.

Alejandra Martín tiene 7 años. Su deseo era poder volver a vestir la túnica y la medalla, poder disfrutar en familia de un día especial. "Lloré mucho cuando me enteré que no habría Semana santa y no podría salir con mi hermandad. No tenía consuelo. Estoy triste pero lo entiendo aunque sea pequeña. Echaré de menos repartir estampitas y caramelos". El testimonio de la grandeza cofrade en el corazón de una niña.

La nostalgia y los recuerdos afloran sin importar la edad ni el cargo de responsabilidad en una junta de gobierno. Salvador Muñoz, diputado mayor de gobierno en otro tiempo, vive el confinamiento como se puede, con el alivio de un piano que da alas a la clausura. Se asoma al balcón y oteando el vacío de las calles imagina las hermandades que hubiera visto esta Semana Santa y los pasos que habría acompañado en sus recogías. "Siento melancolía, especialmente hoy. Echo de menos ver a la hermandad y a la Virgen en las calles".

Músico de profesión, distrae la memoria a los sones de La Madrugá (Abel Moreno, 1988) que le recuerdan al Sábado Santo. "Es una marcha que recoge muy bien los sabores de toda la Semana Santa, es la última que se se toca antes de que la imagen llegue al templo, con el paso revirando antes de entrar y con la luna sobre la casa de Ángel Barrios. Es el momento donde mejor respiro", asegura Salvador Muñoz.

Como segundo de abordo en la junta de gobierno, lamenta tener que haber suspendido consecutivamente dos veces la estación de penitencia. "Hacía muchos años que no pasaba algo así", asegura. Lamenta no poder enseñar a Granada el cambio estético que la cofradía está experimentando, con un nuevo concepto en el andar del paso y un nuevo repertorio, más clásico y más selecto.

Agustín Ortega, capataz: "Intento abstraerme y mantenerme al margen pero la procesión va por dentro"

El martillo de Santa María de la Alhambra tiene nuevo titular pero todavía no se ha estrenado frente a él. El capataz Agustín Ortega asumió el mando de la cuadrilla en septiembre de 2018 y hasta el momento solo los ensayos han servido para poner a prueba el magisterio de este Ortega al frente de los costaleros de la Alhambra.

"Me siento un poco frustrado. El año pasado nos dijimos que este sería nuestro año, pero tampoco. Supongo que a la tercera va la vencida", comenta este veterano capataz. Sin embargo, por su ocupación profesional, lo que más le inquieta no es poner paso alguno en la calle sino la vida que hay más allá de la Semana Santa: "Estoy más preocupado por la realidad y por cómo está pasándolo la gente en sus casas. Ves la ansiedad que hay y lo mal que lo pasan muchas personas. Con las cofradías intento abstraerme y mantenerme un poco al margen de la realidad pero la procesión va por dentro".

En lo cofrade, Agustín Ortega sabe qué quiere y las hermandades, cuando lo han llamado, también. Desde hace 7 años comanda el paso del Cristo de la Expiración y desde 2018 asume idéntica responsabilidad en La Alhambra. "Cuando me hice cargo del paso la hermandad quería un estilo más reposado y más acorde al Sábado Santo", explica el capataz. "La junta de gobierno sabe lo que quiere y tenemos claro cómo queremos hacerlo: con una música más clásica, con más sabor, más exquisita, más seria".

La cuadrilla, aun sin pisar la calle, parece consolidarse. Más de cien hombres integran las igualás de este paso de Virgen. "Hay gente muy implicada, joven y con buen fondo. Estamos expectantes", hablan desde el martillo. Sin embargo, este Sábado Santo está siendo otro trago para todos los que visten la corbata y para los que se ciñen el costal. "Estamos pasando un mal día, aquí estamos, animándonos los unos a los otros", bromea Agustín Ortega.

¿Una marcha que resuma la Semana Santa de Granada de 2020? "Amarguras. Es la marcha de las marchas y en una palabra explica lo que los cofrades estamos pasando estos días. Solo los cofrades sabemos lo que se pasa, de Despeñaperros para arriba es más difícil de explicar". Mientras termina la cadencia de los compases de Font de Anta, otros esperan a que abran las puertas de La Encarnación y suene Santa María de la Alhamabra Coronada (Francisco Higuero, 2000). Será entonces 3 de abril de 2021. Sábado Santo.